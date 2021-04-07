Уряд розширив держпідтримку аграріїв: їм додатково виділять 500 мільйонів гривень

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Джерело:

телеграм Дениса Шмигаля

Кабінет Міністрів розширив державну фінансову підтримку сільгоспвиробників. У 2021 році на допомогу їм планують спрямувати додаткові 500 мільйонів гривень.

Прем'єр-міністр наголосив, що якісна та справедлива підтримка аграріїв зі сторони держави дає можливість цьому сектору розвиватися та конкурувати на світових ринках.

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Тому Кабмін і розширив державну фінансову підтримку сільгоспвиробників. Нардеп Олексій Гончаренко у телеграмі уточнив, що у 2021 році в цю галузь планують спрямувати додаткові 500 мільйонів гривень.

На які напрямки виділять гроші:

  • державна підтримка страхування сільськогосподарської продукції – 50 мільйонів гривень;
  • відшкодування втрат від пошкодження посівів сільськогосподарських культур внаслідок надзвичайних ситуацій – 240 мільйонів гривень;
  • державна підтримка аграріїв, які використовують меліоровані землі – 50 мільйонів гривень;
  • підтримка виробників органічної продукції – 50 мільйонів гривень;
  • підтримка розвитку галузі картоплярства – 60 мільйонів гривень;
  • субсидії з розрахунку на одиницю оброблюваних угідь 50 мільйонів гривень. Зокрема, планують виплачувати 3 500 гривень дотації на 1 гектар посіву гречки.
Зверніть увагу! Наприкінці лютого 2021 року президент Володимир Зеленський підписав закон про зниження ставки ПДВ для аграріїв з 20% до 14%.