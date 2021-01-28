Вчені намагаються створити безглютенову пшеницю

Американські селекціонери сподіваються вивести менш алергенні сорти пшениці та арахісу.

Джерело: EurekAlert

Американські вчені працюють над зменшенням алергенності пшениці та арахісу. Науковці використовують селекцію рослин та генну інженерію, щоб розширити можливості харчування для людей з алергією.

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Щодо пшениці, дослідники зосереджуються на групі білків, що називається глютен. Клейковина в хлібному борошні робить тісто еластичним та покращує текстуру хліба, втім, саме клейковина може викликати імунну реакцію у людей з целіакією. Також схожа ситуація з арахісом, який містить 16 різних білків, визнаних алергенами, — йдеться у повідомленні.

Низькоалергенні сорти можна виводити з сортами культур, які мають такі бажані ознаки як високий урожай або стійкість до шкідників. Мета селекціонерів — розробити низькоалергенну пшеницю, яку буде вигідно вирощувати у комерційних цілях.

Як писав Агро 24,