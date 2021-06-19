Весняна посівна кампанія в Україні завершилася: що і скільки посіяли

В Україні підійшла до завершення весняна посівна кампанія. Засіяно всі прогнозовані площі.

Українські аграрії посіяли 7,5 мільйона гектарів ярих зернових та зернобобових культур, що, заданими Інформаційно-аналітичного порталу АПК України, становить 100% від прогнозу.

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Площі під основними культурами:

соняшник – 6,5 мільйона

кукурудза – 5,3 мільйона

ячмінь ярий – 1,35 мільйона

цукровий буряк – 227,1 тисяч

пшениця яра – 176,02 тисяч

горох – 241,9 тисяч

овес – 193,8 тисяч

Сівба гречки, проса та сої продовжується.

Прогнози на урожай

Фахівці Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" навесні зробили прогноз на урожай зерна в Україні у 2021 році.

В інституті вважають, що валовий збір зернових та зернобобових культур цьогоріч складе 70,7 мільйона тонн, що на 8,8% перевищить показник 2020 року (65 мільйонів тонн). Це буде другий за обсягами виробництва збіжжя показник за часів незалежності України після рекорду в 2019-му.

Збільшення валового збору зернових і зернобобових культур відбудеться, в першу чергу, за рахунок досягнення рекордних врожаїв озимої пшениці – на рівні 28,5 мільйона тонн та озимого ячменю – 3,95 мільйона тонн, а також збільшення до 31,1 мільйона тонн урожаю кукурудзи, – пояснив директор центру – академік НААН Юрій Лупенко.

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