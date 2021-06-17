Відкриття ринку землі: хто і як зможе дешевше викупити ділянку

1 липня 2021 року в Україні відкриється ринок землі. Це дасть змогу аграріям, за певних умов, купити ділянку за ціною, значно меншою, ніж ринкова.

Експерти запевняють, що після відкриття ринку землі вітчизняні аграрії матимуть набагато ширші перспективи для розвитку бізнесу. Зокрема, вони стануть повноцінними власниками своїх земельних ділянок та отримають можливість розпоряджатися ними – продати, купити, обміняти, отримувати кредити та фінансування під ці ділянки.

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Крім того, фермери матимуть можливість викупити земельні ділянки, які знаходяться у них на користуванні за пільговими умовами.

Сільгоспвиробники матимуть змогу отримати ділянку у власність за ціною нормативної грошової оцінки – значно меншої, ніж ринкова. Також у них буде можливість отримати розстрочку платежу на 10 років. А право власності при цьому набувається з моменту першого платежу, – каже керівник напрямку земельної реформи проєкту USAID "АГРО" Сергій Кубах.

Експерт акцентував увагу на тому, що таке право мають громадяни України, які володіють земельною ділянкою та раніше отримали її у користування на праві довічного спадкового володіння, яке досвідчилося державним актом, або на праві постійного користування та з 2002 року для тих, хто переоформив право оренди та, відповідно, має договір оренди цієї земельної ділянки.

Викупити ділянку можна на підставі документів, які вже зареєстровані або раніше не були зареєстровані в кадастрі, але були у законний спосіб видані у той час, коли діяло відповідне законодавство. Це або державний акт на право довічного успадкованого володіння землею, або державний акт на право постійного користування чи договір оренди з того часу, коли вони переоформляли це право.