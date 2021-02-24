Відкриття ринку землі: що впливатиме на її ціну і коли будуть кредити

Джерело:AgroPolit
Після відкриття ринку вартість землі визначатиметься не її характеристиками, а тим, хто її орендує.
Так вважає колишній народний депутат, член комітету ВРУ з питань аграрної політики та земельних відносин Олексій Мушак.
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Якщо землю орендує хтось з невеликих фермерів, ця земля буде дешево коштувати. Якщо її буде орендувати агрохолдинг, який має чіткі зобов'язання, вона коштуватиме дорого, – зазначив Мушак.
Він додав, що перші два роки, поки не буде на ринку юридичних осіб, великого кредитування банками не буде.
З екснардепом погоджується головний редактор AgroPolit Наталія Білоусова.
Перші два роки земельного кредитування для фізичних осіб не буде. Тому що у них немає нормальної кредитної історії. Також застави у вигляді землі буде недостатньо, щоб видати цей кредит, – каже Білоусова.
Експертка пропонує три варіанти земельного кредитування:
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