Вилов бичків на Азові розпочався: які умови та особливості

15 серпня в Азовському морі розпочався промисловий вилов бичків, який продовжиться до 15 грудня 2021 року.

Відповідно до Режиму рибальства, у 2021 році в басейні Азовського моря дозволений ліміт для вилову бичків становить 2400 тонн. Ліміт помітно зменшився у порівнянні з минулим роком – одразу на 1050 тонн. (В той же час, кількість механізованих драг, які можна використовувати під час промислу, залишилась такою ж, як і минулоріч – 18 одиниць.)

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Чому зменшено ліміт вилову бичків?

Зменшення ліміту для вилову бичків пов’язане зі значним падінням їх запасів внаслідок підвищення солоності морської води, що призвело до зменшення нерестових площ.

Побільшало у бичків і конкурентів щодо кормової бази. Зокрема, їх витісняє калкан, який не тільки живиться однаковими організмами, а ще й полює на самих бичків. Також у перші 30 діб життя цього виду потужним конкурентом у живленні стали медузи, чисельність яких значно зросла останніми роками.

Особливі території вилову бичків

Режим рибальства також дозволяє добувати бичків у 5-кілометровій прибережній зоні українського узбережжя від Керченської протоки до краю Білосарайської коси та від мису Ахілеон до краю коси Довгої, а також у Таганрозькій затоці драгами з ручним і напівмеханічним способом використання, закидними неводами (волоками), каравками та підйомними пастками. Загальний дозволений ліміт у цих частинах Азовського моря сягає 1800 тонн, який розподілений на квоти між користувачами.

Крім того, добувати бичків дозволяється ставними неводами та ятерями у затоці Сиваш з 15 серпня до 31 жовтня.

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