Вилов кефалей в Україні тимчасово заборонили: які терміни та штрафи

В Україні розпочалася заборона на промисловий та любительський вилов азово-чорноморських кефалей в період їх масового нересту.

Заборона триватиме до 10 вересня у Чорному морі, причорноморських лиманах і затоках у зонах контролю Чорноморського басейнового управління Держрибагентства та Управління Держрибагентства у Миколаївській області. Відповідні накази отримали Чорноморський та Миколаївських рибоохоронні патрулі.

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Головна мета запровадження заборони – створення оптимальних умов для відтворення азово-чорноморських кефалей.

Відповідно до постанови КМУ від 21.11.2011 року №1209 "Про затвердження такс для обчислення розміру відшкодування шкоди внаслідок незаконного добування (збирання) або знищення цінних видів водних біоресурсів", штраф за незаконний вилов кефалі – 595 гривень за 1 (один) екземпляр риби.

До переліку азово-чорноморських кефалей входять три види риб – гостроніс, лобан і сингіль. Ці риби мешкають у морях, затоках, лиманах і гирлах річок, вважаються одними з найкрасивіших і найшвидших у Чорному морі. Кефалі збираються у зграї і полюбляють теплу воду, не вимогливі до кисневого балансу і солоності середовища.

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