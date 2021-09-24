Виробникам не вигідно продавати яловичину в Україні

Для вітчизняних фермерів експорт м’яса корів значно вигідніший, аніж його реалізація в Україні.

Причина – ринок м’яса в країні не сформований, тому немає нормальної ціни, вважає керівник сільськогосподарського ТОВ "Надія" Ігор Романов.

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Наше підприємство експортує свіже м’ясо, адже так вигідніше – ціни дещо більші, – каже фермер. – Якщо працювати з м'ясними комбінатами – ми ледве в нуль вийдемо, а то й у мінус заженемо себе. У цьому році ми відчули це, як ніколи, оскільки вартість зернових значно зросла.

Правильний підхід до вирощування та експорту м’ясних порід корів, продовжує Романов, може стати досить прибутковим бізнесом.

Практично всю продукцію експортуємо живою вагою в арабські країни. В Україні цей напрямок не так розвинений, як у країнах Європи, США чи Австралії. Але ми до цього прийдемо, – резюмує аграрій.

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