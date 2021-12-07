Врожайний, стійкий, універсальний "Серпанок": українські вчені створили новий сорт жита

Селекціонери з Волині представили новий сорт озимого жита "Серпанок". Його головні характеристики орієнтовані на використання у хлібопекарській галузі.

Створили "Серпанок" на Волинській державній сільськогосподарській дослідній станції Інституту картоплярства НААН України.

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Новий сорт озимого жита пройшов випробування на всіх сортодільничних станціях України, – каже завідувач лабораторії рослинництва та селекції дослідної станції Олена Нечипорук. – "Серпанок" отримав сертифікат і патент, що дає нам право займатися його широким розмноженням. Якщо традиційно жито висівалося приблизно у 20-х числах вересня – на початку жовтня, то цей сорт можна висівати навіть у 20-х числах жовтня.

Переваги "Серпанку"

Вчена запевняє, що "Серпанок" – урожайніший і продуктивніший, ніж попередні сорти озимого жита, які селекціонувала станція. Висота рослини 120 – 130 сантиметрів, завдяки чому жито стійке до вилягання, а його потенційна урожайність – 10 – 11 тонн.

Також "Серпанок" стійкий до хвороб, невибагливий і може рости на кислих ґрунтах, що несприятливі для пшениці. Для зони Полісся цей сорт може стати незамінною зерновою культурою у сівозміні.

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Універсальна культура

"Серпанок" розробили, в першу чергу, для випікання хліба, акцентує увагу заступник директора з наукової роботи дослідної станції Оксана Пузняк. Але його можна використовувати і для відгодівлі тварин.

Селекціонери вже найближчим часом планують розпочати вирощування "Серпанку", аби за рік забезпечити ним частину господарств.