Зрощуй та зростай: як отримати максимальну ефективність з гербіцидом Базагран®

Вже понад 40 років гербіцид Базагран® використовують фермери по всьому світу. І за цей період його популярність не зменшується, адже це – м’який, ефективний та гнучкий інструмент для захисту сої від бур'янів.

Гербіцид Базагран®, незважаючи на простоту, може допомогти у вирішенні не простих проблем. Зокрема, він дуже гарно контролює осот рожевий – щоправда, не має викорінюючої дії, але інші гербіциди і того не можуть забезпечити, адже популярні сульфоніл сечовини та інші АЛС інгібітори мають середню ефективність проти осоту.

Але це ще не все. Щоб отримати максимальну ефективність та не переплатити, слід розуміти, коли та як застосувати гербіцид Базагран®.



Чому Базагран®? / Інфографіка BASF

На ефективність Базагран® можуть впливати багато факторів, а саме температура повітря, наявність сонячного світла, жорсткість та кислотність води, об'єм робочого розчину, додавання адювантів та інші менш впливові фактори.

Світло

Цей фактор не є найважливішим, але про нього слід згадати першим, бо що він важливий не для всіх гербіцидів, а лише для інгібіторів фотосинтезу, адже саме цей ланцюжок блокується бентазоном.

Фізіологія каже: щоб швидше заблокувати якусь систему, необхідно розігнати її на максимум. Наявність світла запускає фотосинтез, ланцюжки активуються, але процес далі не йде – рослина витратила енергію, а результату не отримала. Це призводить до загибелі чутливих рослин. Тому для максимальної ефективності необхідно забезпечити сонячну інсоляцію протягом 6 годин, тобто проводити обприскування вранці при прогнозованій ясній погоді. Це не означає, що Базагран® не працюватиме за похмурої погоди . Але ж ви пам’ятаєте: ми будуємо максимально ефективну та вигідну систему.

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Температура

Слід розділяти температуру робочого розчину, температуру повітря підчас внесення, а також температуру до та після внесення.

Температура робочого розчину. Олександр Ковтуненко, менеджер з розвитку продуктів напрямку кукурудзи, бобових та цукрових буряків BASF, вважає що це не критичний фактор, адже крапля мандрує від форсунки до листка кілька секунд, і за цей час температура частково врівноважується з температурою оточуючого середовища. А от на що дійсно впливає температура робочого розчину, та це на швидкість хімічних реакцій. Тому якщо ви додаєте до робочого розчину адюванти, які мають висадити кальцій чи підкорегувати рН, тоді варто уникати роботи з прохолодною водою.

Температура повітря під час внесення має дуже велике значення, адже вона впливає на перебіг хімічних реакцій в рослинах, а гербіциди вбудовуються в той чи інший ланцюжок і блокують його. Тут принцип той самий, як і зі світлом – метаболізм має бути на максимальних обертах. Так, для метаболізму сої, наприклад, ці максимальні оберти настають при 20°, а вже після 26° вони сповільнюються. Тому оптимальний період для внесення Базагран® починається від 15° і закінчується при 26°. Але при 26° вже має вимикатися обприскувач, а не від’їжджати від місця приготування робочого розчину. Важливо пам'ятати про те, що і культурна рослина краще переносить гербіцид при оптимальних умовах, адже метаболізм швидше утилізує діючу речовину та виводить її з клітин.

Важливою є також температура до та після внесення, але граничні значення тут значно ширші. Достатньо, щоб не було нічних понижень температури до нуля, а також значних максимумів вдень. Тобто слід дивитися на рослини, щоб вони не були в стресі. Оптимально, має бути активний ріст як бур'янів, так і сої. Адже при стресі соя не може швидко утилізувати гербіцид, який її також отруює, а бур’ян в стресі максимально гальмує метаболізм і посилює захист. Тобто він не в режимі "газ до поліка", тому ефективність гербіцидів слабша.

Жорсткість води

Вплив цього показника має певні особливості. Якщо продукт має формуляцію у вигляді мікрокапсул, складних емульсій, суспо-емульсій тощо, то вплив якості води значно зменшується. У випадку з Базагран® та деякими іншими гербіцидами, зокрема, гліфосатами, 2,4 Д, клетодимом, сетоксидимом, паракватом – це питання є ключовим.

В основі всього лежить хімія як процес. Бентазон – слабка кислота, яка в розчині частково розпадається на частини з різними зарядами. Якщо в розчині присутні позитивно заряджені іони кальцію, магнію, заліза та алюмінію, то вони приєднуються до протилежно заряджених частин і випадають в осад, оскільки більшість навіть простіших солей цих металів є не розчинними або слабо розчинними. Цього осаду не так багато, він не здатний забити фільтри, до того ж він дуже дрібний. Але приєднана до іону кальцію частинка бентазону є втраченою назавжди. Вона вже не зможе перейти в розчин та відновити активність. Тому у жорсткій воді фізично втрачається частина діючої речовини, і чим жорсткіша вода, тим вищі втрати ефективності.



Треба докласти зусиль, аби соя дала максимальний врожай

Що робити?

Є два шляхи. Хто не хоче заморочуватися, той дає максимальну норму гербіциду. Але це не наш метод, ми ж шукаємо не лише ефективну систему, а й вигідну. Тому рішення – додати доступну речовину, яка висадила б іони кальцію та магнію перед тим, як ми додамо Базагран®. Така речовина є в арсеналі агронома – це простий сульфат амонію.

Хімізм процесу наступний. Першим до розчину додаємо сульфат амонію, який виділяє в розчин негативно заряджені сульфат-іони, вони приєднуються до іонів кальцію та магнію і випадають в осад. Для цього необхідно 5-10 хвилин ретельно перемішувати розчин. Осад, знову-таки – невеликий, він не несе загрози фільтрам. Розчин має злегка помутніти – це й буде сигналом, що реакція пройшла. Утворений сульфат кальцію не розчинний, тому Базагран® увесь спрацює так, як ми того хочемо.

Чому не можна додавати сульфат магнію? Відповідь проста: іон магнію і є тим негативним фактором, тому сульфатом магнію ми лише погіршимо ситуацію.

Ще один елемент якості води – кислотність або рН, що показує концентрацію іонів водню в розчині. Чим рН менший, тим іонів водню більше. Бентазон у розчині розпадається або дисоціює на іон водню та кислотний залишок. А оскільки бентазон, як ми вже зазначали, – слабка кислота, то дисоціює лише його частина. Якщо у воді вже і так багато іонів водню, то бентазон практично не дисоціює.

Чому це так важливо? Ціла молекула бентазону краще проникає в листок, вона досить інертна і не приєднується до позитивно заряджених іонів – тобто весь бентазон без втрат досягне цілі. Такий рівень досягається при рН 3. Підкислити розчин можна багатьма способами – додати лимонну кислоту або використати спеціальні адюванти – вибір за вами.

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Додавання адювантів

Ще один фактор, який може значно впливати на ефективність Базагран®, – додавання адювантів.

Про деякі з них ми вже розповідали, адже і сульфат амонію, і лимонна кислота – це також адюванти. З ними більш-менш – усе зрозуміло. Навіщо ж додавати інші сполуки?

Необхідність використання адювантів не вказує на те, що Базагран® "вже не той", він, як і раніше, гарно справляється з бур'янами, які знаходяться у фазі до 2-4 листків. Але від часу виходу Базагран® на ринок ситуація кардинально змінилася. Змінилися погодні умови, змінилась структура бур'янів, зокрема, додалися падалиця ріпаку, в тому числі – під систему Clearfild®, падалиця соняшнику різної генетики... Всі вони чутливі до бентазону, але ріпак має восковий наліт, соняшник має опушення, тому необхідно допомогти гербіциду дістатися до тканин листка.

Саме для цього ми рекомендуємо додавати адюванти. Але які та коли?

На жаль, універсального засобу немає, а якби і був, то його вартість була б чималою. Але, доклавши знань, можна обійтися наявними засобами. Якщо треба боротися з бур'янами, у яких є значний восковий наліт (як от лобода біла у фазі 2-4 листки), то необхідно додавати адюванти на олійній основі. Менше підійдуть адюванти на основі ефірів. Все дуже просто: віск розчиняється в олії. Після зняття воску відкриваються чутливі тканини листка. Результати дослідів свідчать про те, що при додаванні до Базагран® 0,5% Метолат® (1 л на 200 л води) ефективність Базагран® проти помірно перерослої лободи (2-4 листки, інколи і 6 листків) зростає до понад 85-90%. У тих самих умовах адювант на ефірній основі був значно менш ефективний. Тож використовуйте адюванти відповідно до рекомендацій компанії-виробника.



Метолат® – ефективний помічник Базагран®

Якщо ж у посівах переважають бур'яни з опушенням (наприклад, падалиця соняшнику або Канатник Теофраста), в такому випадку до бакової суміші слід додавати азотні добрива. Це може бути і сульфат амонію, і КАС.

Сульфат амонію слід додавати відповідно до жорсткості води – здебільшого норма коливається від 1 до 2% (1-2 кг на 100 л води). КАС додають у дещо вищих концентраціях – від 1,25 до 2,5%. Але азотні добрива не підсилюють дію Базагран® проти бур'янів з восковим нальотом, тому необхідно чітко розуміти, проти чого ви збираєтеся боротися.

Базагран® – широкий спектр контрольованих бур’янів, як однорічних, так і багаторічних

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