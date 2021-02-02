Єдиний податок для аграріїв: коли і як потрібно підтвердити статус платника

2 лютого 2021 , 14:30
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Українські сільгоспвиробники повинні підтвердити статус платника єдиного податку до 20 лютого.

Джерело: Головбух

Перейти на спрощену систему оподаткування або підтвердити статус платника єдиного податку аграрії України мають не пізніше 20 лютого поточного року.

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Для цього сільгоспвиробники повинні надати такі документи і дані:

  • контролюючому органу за своїм місцезнаходженням (місцем перебування на податковому обліку) – загальну податкову декларацію з податку на поточний рік щодо всієї площі земельних ділянок, з яких справляють податок
  • контролюючому органу за місцем розташування такої земельної ділянки (юридичні особи) – звітну податкову декларацію з податку на поточний рік окремо щодо кожної земельної ділянки
  • контролюючим органам за своїм місцезнаходженням та/або за місцем розташування земельних ділянок – розрахунок частки сільськогосподарського товаровиробництва (юридичні особи)
  • контролюючим органам за своїм місцезнаходженням та/або за місцем розташування земельних ділянок – відомості (довідку) про наявність земельних ділянок

Земельний податок: що треба знати

У 2021 році земельний податок сплачується приватними власниками землі після отримання податкового повідомлення або щомісяця, якщо власником є юридична особа.

Детальніше читайте у матеріалі Агро24 "Земельний податок-2021: коли і скільки сплачувати".