Заборона на соняшник

Мінекорозвитку України оприлюднило проєкт постанови про введення нульової квоти на експорт насіння соняшника з 15 травня по 30 вересня 2021 року. Фактично мова йде про пряму заборону експорту.

Читайте детально на Агро24: чому Україна збирається запровадити таке серйозне обмеження та як це пояснюють урядовці.

Зверніть увагу! GPS та прогнозування врожаю: які технології аграрії отримали від космічної галузі

Дозвіл на "молочку"

Україна знайшла новий ринок для експорту своєї молочної продукції. Дозвіл на ввезення "молочки" на свою територію надала Лівія. Про це повідомила на своїй сторінці у фейсбук голова Держпродспоживслужби Владислава Магалецька.

Подробиці у новині "Україна відкрила новий ринок збуту молока".

Секрети часнику



Часник – вигідний продукт

Фермерське господарство "Турянський часник" в останні роки збирає в середньому по 5 тонн продукції з гектара – причому без підживлення хімпрепаратами.

Чому аграрії взялися за часник? Який сорт і як саме вирощують? Відповіді на ці та інші питання в коментарі керівника підприємства Владислава Симочка "Фермер розкрив секрет високого урожаю часнику".

Фрукт для печінки

Інший цікавий секрет розкрили лікарі – вони визначили і назвали найкорисніші фрукти для печінки. Для оздоровлення цього органу найкраще вживати смаколики оранжевого і червоного кольору, які містять багато каротину і пектину.

Але й серед них є свій лідер. Про нього читайте в новині Агро24 "Який фрукт найкорисніший для печінки: вердикт лікаря".

Захист в полі і в засіках



Акція "Кінто® Плюс та фумігація"

В Україні у розпалі весняно-польові роботи. Посів, вирощування та збір урожаю – складний і відповідальний процес. Але не менш важливо – зберегти плоди цієї праці. Адже неправильне зберігання може призвести до значних втрат через вплив шкідливих комах та хвороботворних мікроорганізмів. Щоб захистити від них свій урожай, аграрії повинні проводити важливі заходи з фумігації.

Саме тому департамент BASF Agricultural Solutions, піклуючись про врожаї та прибутки українських аграріїв, розпочав акцію "Кінто® Плюс та фумігація". Цей захід нагадує виробникам про важливість процесу фумігації та допомогає зберегти врожаї в сховищах.

Детальніше про акцію BASF читайте у статті Агро24 "Захист в полі і в засіках".

Не паліть!

І на завершення – про наболіле. На весні в Україні прокидається не лише природа, а й, на жаль, уже традиційна біда – спалювання трави і листя.

Чому українці роблять це з року в рік, незважаючи ні на що, як можна утилізувати суху рослинність, – читайте в матеріалі Агро24 "Спалювання трави і листя: шкода для довкілля та людей, штрафи і міфи".



Штрафи за підпал трави / Інфографіка 24 каналу