Запрет на подсолнечник

Минэкоразвития Украины обнародовало проект постановления о введении нулевой квоты на экспорт семян подсолнечника с 15 мая по 30 сентября 2021 года. Фактически речь идет о прямом запрете экспорта.

Читайте подробно на Агро24: почему Украина собирается ввести такое серьезное ограничение и как это объясняют чиновники.

Обратите внимание! GPS и прогнозирование урожая: какие технологии аграрии получили от космической отрасли

Разрешение на "молочку"

Украина нашла новый рынок для экспорта своей молочной продукции. Разрешение на ввоз "молочки" на свою территорию предоставила Ливия. Об этом сообщила на своей странице в Фейсбук председатель Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая.

Подробности в новости "Украина открыла новый рынок сбыта молока".

Секреты чеснока



Чеснок - выгодный продукт

Фермерское хозяйство "Турянский чеснок" в последние годы собирает в среднем по 5 тонн продукции с гектара - причем без подпитки химпрепаратами.

Почему аграрии взялись за чеснок? Какой сорт и как именно выращивают? Ответы на эти и другие вопросы в комментарии руководителя предприятия Владислава Симочко "Фермер раскрыл секрет высокого урожая чеснока".

Фрукт для печени

Другой интересный секрет раскрыли врачи - они определили и назвали самые полезные фрукты для печени. Для оздоровления этого органа лучше всего употреблять лакомства оранжевого и красного цвета, которые содержат много каротина и пектина.

Но и среди них есть свой лидер. О нем читайте в новости Агро24 "Какой фрукт самый полезный для печени: вердикт врача".

Защита в поле и в закромах



Акция "Кинто® Плюс и фумигация"

В Украине в разгаре весенне-полевые работы. Посев, выращивание и сбор урожая - сложный и ответственный процесс. Но не менее важно - сохранить плоды этого труда. Ведь неправильное хранение может привести к значительным потерям из-за влияния вредных насекомых и болезнетворных микроорганизмов. Чтобы защитить от них свой урожай, аграрии должны проводить важные мероприятия по фумигации.

Именно поэтому департамент BASF Agricultural Solutions, заботясь об урожае и доходах украинских аграриев, начал акцию "Кинто® Плюс и фумигация". Это мероприятие напоминает производителям о важности процесса фумигации и помогает сохранить урожаи в хранилищах.

Подробнее об акции BASF читайте в статье Агро24 "Защита в поле и в закромах".

Не жгите!

И в завершение - о наболевшем. Весной в Украине просыпается не только природа, но и, к сожалению, уже традиционная беда - сжигание травы и листьев.

Почему украинцы делают это из года в год, несмотря ни на что, как можно утилизировать сухую растительность, - читайте в материале Агро24 "Сжигание травы и листьев: вред для окружающей среды и людей, штрафы и мифы".



Штрафы за поджог травы / Инфографика 24 канала