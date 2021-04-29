Зелень з городу може бути шкідлива: причина

Зелень з городу може похизуватися великою кількістю вітамінів і корисних речовин, які необхідні нашому організму. Але разом з цим ця продукція може і нашкодити.

Як зазначають дієтологи, попри свої корисні властивості будь-яка зелень довго перетравлюється і може нашкодити роботі шлунково-кишкового тракту та підшлункової залози. Особливо це можуть відчувати люди, у яких є проблеми з органами травлення.

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Також медики додали, що корисною є лише свіжа зелень. Термічна обробка сприяє тому, що зелень втратить близько 90% своїх вітамінів і цінних мікроелементів.

Також не варто вживати зелень натще, адже це важке навантаження на шлунково-кишковий тракт.

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