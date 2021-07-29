Зеленський підписав закон про пестициди та агрохімікати

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №1586-IX про внесення змін до статті 4 закону України "Про пестициди та агрохімікати" щодо ввезення пестицидів на митну територію України".

Законопроєкт №1586-IX був зареєстрований у Верховній Раді 18 жовтня 2019 року. Його просував комітет з питань аграрної та земельної політики. Депутати проголосували за нього у другому читанні 30 червня 2021 року. 29 липня документ підписав Президент України.

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Законом удосконалено окремі положення щодо регулювання завезення та застосування в Україні незареєстрованих пестицидів, використання залишків пестицидів і агрохімікатів, термін реєстрації яких закінчився, надано можливість застосування, зберігання, торгівлі, рекламування та перевезення залишків препаратів протягом двох років після завершення терміну їх реєстрації.

Законом розблоковано ввезення зразків інноваційних засобів захисту рослин для наукових досліджень та державних випробувань.

Законом із статті 4 Закону України "Про пестициди і агрохімікати" вилучено норму, відповідно до якої, обов’язковою умовою завезення та застосування в Україні дослідних партій пестицидів, що використовуються для державних випробувань та наукових досліджень, є документальне підтвердження їх державної реєстрації в країні, де вони виробляються.