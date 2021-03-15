Володимир Зеленський підписав закон про ветеринарну медицину, депутати продовжать земельну реформу, яблука поб'ють цінові рекорди, а полуниця – рекорд Гіннеса. Ці та інші важливі новини Агро24 зібрав у традиційному огляді тижня (8-14 березня).

Закон "Про ветеринарну медицину" підписано

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про ветеринарну медицину", повімомив сайт Офісу Президента України. Цей документ вдосконалює законодавство в галузі ветеринарної медицини, зокрема, визначає засади діяльності у сфері захисту здоров’я та благополуччя тварин, ветеринарної практики, виробництва та застосування ветеринарних препаратів тощо.

Подробиці читайте в новині Агро24 "Зеленський підписав важливий ветеринарний закон".

Земельна реформа триває

Верховна Рада України вже найближчого пленарного тижня (початок – 16 березня) розгляне законопроєкти, що стосуються ринку землі та земельних аукціонів.

Перший заступник голови парламентської фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що депутати налаштовані ухвалити два законопроєкти, які "очікує вся Україна".

Про які документи йде мова і чому це важливо для ринку землі в Україні? Детальніше тут: "Рада збирається ухвалити земельні закони, які "очікує вся Україна".

До кукурудзи – особлива увага!



Кукурудза – дуже важлива культура

Кукурудза є однією з основних сільськогосподарських культур в Україні та посідає третє місце за площею посівів. Її урожайність – це сукупність генетики, технології та умов вирощування, нагадують фахівці BASF.

Саме тому вже на початкових етапах розвитку кукурудзи постає важливе питання захисту від шкідників, хвороб та підвищення стресостійкості рослин. Про це йде мова в експертій статті "Вплив препарату Пончо™ Вотіво на комплекс фітопатогенних нематод на кукурудзі".

Мобільний додаток проти шкідливих добавок

Українські винахідники створили унікальний мобільний додаток Foodstr, який аналізує харчові продукти на наявність шкідливих добавок. Для аналізу досить відсканувати штрихкод товару. Інформаційна база сканера включає 300 тисяч найменувань товарів, що продаються в українських магазинах. Базу даних продуктів щодня поповнюють контент-менеджери і самі користувачі.

Детальніше про корисну розробку – у новині "Сканер шкідливих добавок: українці створили унікальний додаток".

"Золоті" яблука

Запаси вітчизняних фруктів на українських складах закінчується, тому аграрні експерти прогнозують, що ціни на деякі з них можуть суттєво зрости. Зокрема, в категорії дефіциту опинилися яблука, які в травні можуть здорожчати аж утричі – до 75 гривень за кілограм.

Чому закінчуються запаси вітчизняних фруктів? Читайте у матеріалі Агро24 "Яблука в Україні дорожчають та поб'ють цінові рекорди".

Полуниця-рекордсмен



Полуниця для Гіннеса

Інша проблема – в ізраїльських фермерів-братів Аріель з міста Кадіма-Цораєв. Вони терміново вийшли на контакт із сайтом рекордів Гіннеса, бо виростили полуницю вагою без плодоніжки 289-290 грам.

Кожен день зірвана ягода всихає і втрачає у вазі, а крім того, псується. Тому нам потрібно поспішати, – кажуть фермери.

Кому раніше належав рекорд? Як Аріелям вдалося виростити диво-ягоду? Про це у новині "Гігантська полуниця: в Ізраїлі виростили ягоду, яка претендує на Книгу Гіннеса".