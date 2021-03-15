Владимир Зеленский подписал закон о ветеринарной медицине, депутаты продолжат земельную реформу, яблоки побьют ценовые рекорды, а клубника – рекорд Гиннеса. Эти и другие важные новости Агро24 собрал в традиционном обзоре недели (8-14 марта).

Закон "О ветеринарной медицине" подписан

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О ветеринарной медицине", сообщил сайт Офиса Президента Украины. Этот документ совершенствует законодательство в области ветеринарной медицины, в частности, определяет основы деятельности в сфере защиты здоровья и благополучия животных, ветеринарной практики, производства и применения ветеринарных препаратов и тому подобное.

Подробности читайте в новости Агро24 "Зеленский подписал важный ветеринарный закон".

Земельная реформа продолжается

Верховная Рада Украины уже на ближайшей пленарной неделе (начало – 16 марта) рассмотрит законопроекты, касающиеся рынка земли и земельных аукционов.

Первый заместитель председателя парламентской фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что депутаты настроены принять два законопроекта, которые "ожидает вся Украина".

О каких документах идет речь и почему это важно для рынка земли в Украине? Подробнее здесь: "Рада собирается принять земельные законы, которые "ожидает вся Украина".

К кукурузе – особое внимание!

Кукуруза – очень важная культура

Кукуруза является одной из основных сельскохозяйственных культур в Украине и занимает третье место по площади посевов. Ее урожайность – это совокупность генетики, технологии и условий выращивания, напоминают специалисты BASF.

Именно поэтому уже на начальных этапах развития кукурузы возникает важный вопрос защиты от вредителей, болезней и повышения стрессоустойчивости растений. Об этом идет речь в экспертной статье "Влияние препарата Пончо™ Вотиво на комплекс фитопатогенных нематод на кукурузе".

Мобильное приложение против вредных добавок

Украинские изобретатели создали уникальное мобильное приложение Foodstr, которое анализирует пищевые продукты на наличие вредных добавок. Для анализа достаточно отсканировать штрихкод товара. Информационная база сканера включает 300 тысяч наименований товаров, продающихся в украинских магазинах. Базу данных продуктов ежедневно пополняют контент-менеджеры и сами пользователи.

Подробнее о полезной разработке – в новости "Сканер вредных добавок: украинцы создали уникальное приложение".

"Золотые" яблоки

Запасы отечественных фруктов на украинских складах заканчивается, поэтому аграрные эксперты прогнозируют, что цены на некоторые из них могут существенно вырасти. В частности, в категории дефицита оказались яблоки, которые в мае могут подорожать аж втрое – до 75 гривен за килограмм.

Почему заканчиваются запасы отечественных фруктов? Читайте в материале Агро24 "Яблоки в Украине дорожают и побьют ценовые рекорды".

Клубника – рекордсмен

Клубника для Гиннеса

Другая проблема – у израильских фермеров-братьев Ариэль из города Кадима-Цораев. Они срочно вышли на контакт с сайтом рекордов Гиннеса, потому что вырастили клубнику весом без плодоножки 289-290 грамм.

Каждый день сорванная ягода усыхает и теряет в весе, а кроме того, портится. Поэтому нам нужно спешить, – говорят фермеры.

Кому раньше принадлежал рекорд? Как Ариэлам удалось вырастить чудо-ягоду? Об этом в новости "Гигантская клубника: в Израиле вырастили ягоду, претендующую на Книгу Гиннеса".