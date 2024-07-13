Українське зерно оброблятимуть у найбільшому річковому порту Європи

Українське зерно тепер йтиме через найбільший річковий порт Європи. Українська залізниця буде доставляти продукцію до Німеччини.

Порт Дуйсбург прийматиме нашу кукурудзу

Найбільший внутрішній річковий порт Європи й світу, німецький порт Дуйсбург тепер обробляє українське зерно, зокрема кукурудзу. Про це розповіли у адміністрації порту.

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Щомісяця прибуває до чотирьох маршрутних поїздів з кукурудзою за підтримки Duisport rail до порту Дуйсбург. Після прибуття в Дуйсбург кукурудза перевантажується безпосередньо із залізничних контейнерів на баржі.

АТ "Укрзалізниця" планує спільно з Duisburger Hafen Aktiengesellschaft запустити регулярні контейнерні та контрейлерні поїзди між Україною та портом Дуйсбург. До перевезення прийматимуться всі вантажі, які транспортуються залізничним або автотранспортом.

Річковий порт Дуйсбург щорічно обробляє понад 4 мільйони TEU (двадцятифутових еквівалентів), причому контейнери складають лише половину всіх вантажів, які перевалюються в порту.