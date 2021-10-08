Зростаємо: Україна суттєво збільшила експорт та імпорт аграрних товарів

8 жовтня 2021 , 09:01
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Джерело:

Мінагрополітики

Україна цьогоріч помітно збільшила обсяг міжнародної торгівлі агропродовольчою продукцією всіх видів.

Аналіз зовнішньої торгівлі України аграрними товарами свідчить, що у період січень – серпень 2021 року у порівнянні з аналогічним періодом-2020 зафіксовано такий ріст:

  • імпорт +20,5%
  • експорт +9,5%
  • сальдо +5%

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У товарній структурі міжнародної торгівлі агропродукцією у січні – липні 2021 року найбільше з України експортували такі товари:

  • олія соняшникова – 25,2%
  • кукурудза – 23,8%
  • пшениця – 13,9%

Азійські країни займають найбільшу нішу в експорті української агропродукції – понад 50%.

За період січень – серпень 2021 року Україна найбільше експортувала до країн (мільярди доларів):

  • Азії – на 7,57
  • ЄС – на 4,09
  • Африки – 1,91
  • СНД – на 0,84
  • США, Північної та Південної Америки – на 0,16


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До топ-5 країн за експортом української аграрної продукції увійшли (мільярди доларів):

  • Китай – 2,7
  • Індія – 1,06
  • Нідерланди – 1,02
  • Єгипет – 0,8
  • Туреччина – 0,6

Частка імпорту в Україну з ЄС становить 48,8% (2,34 мільярда доларів), з Азії – 20% (0,96) та з Північної і Південної Америки – 13,3% (0,64).

Найбільше імпортують в Україну морожену рибу – 4,9%, насіння соняшнику – 4,2% та інші харчові продукти – 4,4%.

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Автор: Анатолій Яворський