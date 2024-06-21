Навіщо встановлюють мінімальні ціни на експорт зерна

На думку авторів нових норм, встановлення мінімальних цін має збільшити доходи України і водночас впоратися з наслідками протестів фермерів у Європі минулого року, які стверджували, що дешевий імпорт з України підкосив їхній бізнес.

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Представник Міністерства аграрної політики та продовольства Михайло Соколов говорить, що механізм, покликаний боротися із "чорним експортом" зерна почне діяти приблизно у серпні.

Новий механізм має заборонити експорт за договорами на постачання пшениці, кукурудзи, соняшникової олії, сої, ріпаку та деяких інших сільськогосподарських товарів, у яких контрактні ціни нижчі мінімально допустимих. За словами Соколова, мінімальні ціни будуть розраховувати від офіційних митних даних за попередній місяць.

Ми беремо 5% від усіх контрактів, які були укладені за найнижчими цінами, і з них рахуємо середню ціну. І отриманий результат ще додатково дисконтується на 10%. Таким чином, ця мінімальна розрахована ціна буде нижчою за середньозважену ціну,

– говорить Михайло Соколов.

Він також запевнив, що кількість угод, укладених за цінами, нижчими за розраховану мінімальну ціну, дуже невелика. Такі угоди, за словами Соколова, або дійсно окремі випадки, або саме якесь зловживання.

Українські аграрії проти нововведення

В Українській зерновій асоціації вже заявили, що запровадження мінімальних експортних цін поставить під ризик половину українського експорту.

Там вважають, що новий механізм фактично знищить систему форвардних контрактів і позбавить аграрні підприємства банківських кредитів, які забезпечені цими контрактами.

Запровадження мінімальних цін на експорт сільськогосподарської продукції вкрай негативно вплине на обсяги експорту з України та на фінансове становище товаровиробника. В умовах війни, коли велика частина економіки не працює, це фактично знищить залишки економіки, яка ще приносить доходи та валютну виручку, за допомогою яких Україна може фінансувати свою армію,

– заявили у асоціації.

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