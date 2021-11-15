Нове правило на ринку землі, фермери залишають врожаї на полях: найважливіші агроновини тижня

В земельних угодах вказуватимуть ціну ділянки. Українську малину скупляють за кордоном. Добрива робитимуть з біопластику… Ці та інші важливі сільськогосподарські новини – в огляді тижня Агро24 (8 – 14 листопада).

Ринок землі в Україні набирає обертів. Але з’явилася несподівана проблема. Деякі учасники операцій купівлі – продажу навмисно не реєструють ціну ділянки. Тому Мінагрополітики і Мінюст вирішили боротися з цією негативною практикою.

Як саме? Читайте в матеріалі "Реєстрація цін при купівлі – продажу землі в Україні буде обов’язковою".

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Фермери залишають врожаї в полях і садах. Чому?



Яблука коштують копійки / Фото AdobeStock

Багато українських виробників кукурудзи не поспішають збирати врожай. Цьогоріч вологість культури дуже висока, а висушування – дорогий процес. Тому аграрії залишають її на полях у надії знизити вологість природним шляхом.

Детальніше в новині "Фермери залишають кукурудзу на полях".

Але якщо кукурудза на полі – явище тимчасове, то яблуки на деревах, які там і згниють, це, на жаль, уже досить типова ситуація.

Так, на Тернопільщині перед садоводами нині стоїть сумна дилема: взагалі відмовитися від збору фруктів чи ризикнути і зібрати їх, з надією хоч щось заробити.

Що обирають садоводи й чи були вже аналогічні випадки? Подробиці тут: "Фермери можуть залишити яблука на деревах".

Малина йде "на ура"

А ось експортерам малини гріх скаржитися – вони суттєво наростили поставки замороженої ягоди, користуючись тим, що вона цьогоріч має високий попит на міжнародних ринках. У серпні поточного року українські фермери оновили рекорд експорту замороженої малини.

Скільки вони продали і заробили? Читайте в публікації "Українська малина "розриває" глобальний ринок".

Як відновлюється життя в Чорнобильській зоні?



Дослідження Зони відчудження / Архівне фото uiar.org.ua

В якому стані тамтешні повітря і ґрунт? Чому випромінювання по-різному вплинуло на рослин і тварин? Чи можна їсти продукти із Зони відчуження?

Відповіді на ці та багато інших питань – в інтерв’ю директора Українського науково-дослідного Інституту сільськогосподарської радіології Національного університету біоресурсів та природокористування Валерія Кашпарова: "Чи небезпечні продукти з Чорнобильської зони та лісові пожежі: інтерв'ю з радіологом".

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Добрива з біопластику

У Токійському технологічному інституті знайшли спосіб переробляти біопластик на добрива.

Новітня технологія переробки може дати серйозний поштовх у вирішенні проблем пластикового забруднення та виснаження нафтохімічних ресурсів і, водночас, дозволить задовольнити постійно зростаючі вимоги до врожайності полів.

Деталі суперпроєкту: "Добрива з біопластику: науковці розробили революційну технологію".