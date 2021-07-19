Досить часто власники земельних паїв підписують шаблонні договори оренди землі, не знаючи їх юридичних наслідків. Тому Мін'юст розповів деталі про укладання та внесення змін до договору оренди землі.

Читайте корисний матеріал "Оренда землі: як правильно укласти договір, – поради Мін'юсту".

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Черешневі рекорди

Минули тиждень пройшов "під знаком" черешень.

В Японії відбувся аукціон з продажу 15 черешень Juno Hearts найвищого ґатунку у формі серця! Покупцям довелося проявити неабияку щедрість…

Скільки коштувала ця дивина і хто її купив – деталі в матеріалі "270 доларів за штуку: в Японії продали черешню за фантастичною ціною".

Тим часом, італійським фермерам вдалося виростити черешню вагою 33 грами. Ця ягода стала абсолютним світовим рекордсменом!

Гігантську черешню виростили Альберто та Джузеппе Россо з Печетто-Торінезе. Їхня родина займається вирощуванням черешні вже понад 100 років. І тепер от що вони мають:

"Гігантська ягода: в Італії виростили найбільшу черешню у світі"

А ось в Україні – зовсім інші "черешневі проблеми".

Ціни на черешню досі тримаються на високому рівні попри те, що фермери не можуть продати продукцію та просто залишають її на деревах.

Ситуація на ринку стає катастрофічною. Оптові продавці накручують ціну на черешню в рази. Зараз ягоду продають по 60 – 120 гривень за кілограм, в той час як фермери спродують продукцію по 30 гривень. Через це покупці не надто активні, а фермери змушені знищувати урожай.

Подробиці цієї недолугої ситуації читайте в новині Агро24 "Фермери нищать урожай, а ціни захмарні: ситуація на ринку черешні шокує".

Картопляний колапс



Куди дівати картоплю?

Багато в чому схожі проблеми і в українських виробників картоплі.

Цьогоріч в Україні цей овоч добре вродив. Але зараз аграрії не можуть продати молоді овочі та несуть збитки. Найкритичніша ситуація з реалізацією молодої картоплі склалася в південних регіонах…

Про причини і наслідки такої складної ситуації – в матеріалі "Картопляний колапс: українські аграрії не можуть продати врожаї".

Равликові перегони



На старт!

А як правильно і вдало вести аграрний бізнес, демонструє фермерське господарство з вирощування равликів "Ферма ЕКО", що працює у місті Лебедин на Сумщині. Там почали регулярно влаштовувати равликові перегони.

Ідея влаштовувати такі змагання з’явилася спонтанно, зізнається заступниця голови господарства Ярина Багатиренко:

Ми часто проводимо конкурси, екскурсії для дітей, тому вирішили доповнити розважальну програму равликовими перегонами. Це цікаво, весело, захоплююче. Відвідувачі, особливо дітлахи задоволені.

Подробиці незвичайних стартів – у новині "Перегони равликів: українські фермери започаткували веселі змагання".

Разом – сила!



Smart Spraying може ефективно працювати навіть вночі. Адже в цю пору доби вітрові та погодні умови часто бувають кращими для внесення препаратів / Фото BASF



Спільне підприємство Bosch та BASF Digital Farming отримало схвалення всіх органів контролю за злиттям компаній. Нова компанія працюватиме в напрямку глобального збуту та продажу розумних технологій для сільського господарства. Підприємство зареєстрували під назвою Bosch BASF Smart Farming (BBSF) GmbH.

Штаб-квартира BBSF розташується у німецькому Кельні. Очолюватимуть підприємство спільно представники BASF та Bosch – Сільвія Сіфре Віброу та Флоріан Гвосдж.

Нова компанія продовжить продаж і поширення рішень для розумного розпилення – Smart Spraying. Першими ринками, які отримають новинку, стануть Північна та Південна Америка і Європа.

Все найважливіше про злиття компаній читайте в статті "Bosch + BASF: починає роботу спільне підприємство зі smart-землеробства".

Зверніть увагу! Досконалий захист: як працює на соняшнику фунгіцид Піктор®