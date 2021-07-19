Довольно часто владельцы земельных паев подписывают шаблонные договоры аренды земли, не зная их юридических последствий. Поэтому Минюст рассказал детали о заключении и внесении изменений в договор аренды земли.

Читайте полезный материал "Аренда земли: как правильно заключить договор, – советы Минюста".

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Черешневые рекорды

Прошлая неделя прошла "под знаком" черешен.

В Японии состоялся аукцион по продаже 15 черешен Juno Hearts наивысшего сорта в форме сердца! Покупателям пришлось проявить незаурядную щедрость…

Сколько стоила эта диковинка и кто ее купил – детали в материале "270 долларов за штуку: в Японии продали черешню по фантастической цене".

Между тем, итальянским фермерам удалось вырастить черешню весом 33 грамма. Эта ягода стала абсолютным мировым рекордсменом!

Гигантскую черешню вырастили Альберто и Джузеппе Россо из Печетто-Торинезе. Их семья занимается выращиванием черешни уже более 100 лет. И теперь вот что они имеют:

"Гигантская ягода: в Италии вырастили самую большую черешню в мире"

А вот в Украине – совсем другие "черешневые проблемы".

Цены на черешню до сих пор держатся на высоком уровне несмотря на то, что фермеры не могут продать продукцию и просто оставляют ее на деревьях.

Ситуация на рынке становится катастрофической. Оптовые продавцы накручивают цену на черешню в разы. Сейчас ягоду продают по 60 – 120 гривен за килограмм, в то время как фермеры распродают продукцию по 30 гривен. Из-за этого покупатели не слишком активны, а фермеры вынуждены уничтожать урожай.

Подробности этой бестолковой ситуации читайте в новости Агро24 "Фермеры уничтожают урожай, а цены заоблачные: ситуация на рынке черешни шокирует".

Картофельный коллапс



Куда девать картошку?

Во многом схожие проблемы и у украинских производителей картофеля.

В этом году в Украине этот овощ хорошо уродился. Но сейчас аграрии не могут продать молодые овощи и несут убытки. Критическая ситуация с реализацией молодого картофеля сложилась в южных регионах…

О причинах и последствиях такой сложной ситуации – в материале "Картофельный коллапс: украинские аграрии не могут продать урожай".

Улиточные гонки



На старт!

А как правильно и удачно вести аграрный бизнес, демонстрирует фермерское хозяйство по выращиванию улиток "Ферма ЭКО", работающая в городе Лебедин на Сумщине. Там начали регулярно устраивать улиточные гонки.

Идея устраивать такие соревнования появилась спонтанно, признается заместитель главы хозяйства Ярина Багатыренко:

Мы часто проводим конкурсы, экскурсии для детей, поэтому решили дополнить развлекательную программу улиточными гонками. Это интересно, весело, увлекательно. Посетители, особенно ребятишки довольны.

Подробности необычных стартов – в новости "Гонки улиток: украинские фермеры начали веселые соревнования".

Вместе – сила!



Smart Spraying может эффективно работать даже ночью. Ведь в это время суток ветровые и погодные условия часто бывают лучшими для внесения препаратов / Фото BASF

Совместное предприятие Bosch и BASF Digital Farming получило одобрение всех органов контроля за слиянием компаний. Новая компания будет работать в направлении глобального сбыта и продажи умных технологий для сельского хозяйства. Предприятие зарегистрировали под названием Bosch BASF Smart Farming (BBSF) GmbH.

Штаб-квартира BBSF расположится в немецком Кельне. Возглавлять предприятие будут совместно представители BASF и Bosch – Сильвия Сифре Виброу и Флориан Гвосдж.

Новая компания продолжит продажу и распространение решений для умного распыления – Smart Spraying. Первыми рынками, которые получат новинку, станут Северная и Южная Америка и Европа.

Все самое важное о слиянии компаний читайте в статье "Bosch + BASF: начинает работу совместное предприятие по smart-земледелию".

Обратите внимание! Совершенная защита: как работает на подсолнечнике фунгицид Пиктор®