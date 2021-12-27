Цьогоріч Україна встановила рекорд зі збору зернових, зернобобових та олійних культур – понад 106 мільйонів тонн. Міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко назвав це досягнення "безпрецедентним" і "абсолютним максимумом за всю історію держави".
Чому вдалося встановити рекорд? Які показники по культурам? Читайте в новині "Абсолютний максимум: Україна зібрала рекордний врожай".
Зверніть увагу! Під 0,01%: в Україні вперше стартує вексельна програма для аграріїв на купівлю продукції BASF
Дорогий борщ
Борщовий набір в Україні подорожчав порівняно з минулим роком одразу в 2,6 рази. Головні причини – інфляція та несприятливі погодні умови для вирощування овочів. Крім того, здорожчали складові виробництва – електроенергія, добрива, засоби захисту рослин, паливно-мастильні матеріали…
Детальніше – у матеріалі Агро24 "Дорогі овочі: на скільки і чому виросла ціна".
В той же час, є й приємна новина – "Цитрусові почали дешевшати: святковий сезон розпочався".
Пивний рекод
Українці люблять пиво / Фото Pixabay
Пиво – найпопулярніший слабоалкогольний напій. Та все ж – хто б міг подумати! У листопаді-2021 Україна імпортувала на 68% (!) більше пива, ніж за аналогічний період минулого року. Такого великого стрибка раніше не фіксували!
Яка країна стала найбільшим постачальником хмільного напою в Україну? Ви будете здивовані! Дивіться тут: "Україна побила рекорд імпорту пива".
Україна – мійний горішок
Україна має традиційно високі показники експорту волоського горіха. Цьогоріч сума продажів склала 98,6 мільйона доларів. Але це на 20% менше, ніж було минулого року.
Чому так сталося? Яка країна – головний експорту горіхів з України? Читайте у новині "Дохід від експорту волоських горіхів суттєво знизився: яка причина".
А хочеш із медом?
Селекціонери знову здивували – вивели новий сорт помідорів черрі зі смаком… меду! Він отримав показову назву – Honeycomb.
Про характеристики і особливості "медового томату" – у матеріалі "Помідори зі смаком меду: як вирощувати унікальний овоч".
Новаторський погляд
У Києві відбулася зустріч "Клубу новаторів агробізнесу". Учасники поділилися досвідом про застосування продуктів BASF і отримали рекомендації спеціалістів щодо їхнього використання.
Хто входить до "Клубу новаторів агробізнесу"? Що кажуть учасники клубу про продукцію BASF? Читайте в аналітичній статті "Новатори агробізнесу оцінили продукти BASF".