В этом году Украина установила рекорд по сбору зерновых, зернобобовых и масличных культур – более 106 миллионов тонн. Министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко назвал это достижение "беспрецедентным" и "абсолютным максимумом за всю историю государства".
Почему удалось установить рекорд? Какие показатели по культурам? Читайте в новости "Абсолютный максимум: Украина собрала рекордный урожай".
Обратите внимание! Под 0,01%: в Украине впервые стартует вексельная программа на покупку аграрной продукции BASF
Дорогой борщ
Борщевой набор в Украине подорожал по сравнению с прошлым годом сразу в 2,6 раза. Главные причины – инфляция и неблагоприятные погодные условия для выращивания овощей. Кроме того, подорожали составляющие производства – электроэнергия, удобрения, средства защиты растений, горюче-смазочные материалы…
Подробнее – в материале Агро24 "Дорогие овощи: на сколько и почему выросла цена".
В то же время, есть и приятная новость – "Цитрусовые начали дешеветь: праздничный сезон начался".
Пивной рекод
Украинцы любят пиво / Фото Pixabay
Пиво – популярный слабоалкогольный напиток. И все же – кто бы мог подумать! В ноябре-2021 Украина импортировала на 68% (!) больше пива, чем за аналогичный период прошлого года. Такого большого прыжка раньше не фиксировали!
Какая страна стала крупнейшим поставщиком хмельного напитка в Украину? Вы будете удивлены! Смотрите здесь: "Украина побила рекорд импорта пива".
Украина – крепкий орешек
Украина имеет традиционно высокие показатели экспорта грецкого ореха. В этом году сумма продаж составила 98,6 миллиона долларов. Но это на 20% меньше, чем было в прошлом году.
Почему так случилось? Какая страна – главный экспортер орехов из Украины? Читайте в новости "Доход от экспорта грецких орехов существенно снизился: какая причина".
А хочешь с медом?
Селекционеры снова удивили – вывели новый сорт помидоров черри со вкусом... меда! Он получил показательное название – Honeycomb.
О характеристиках и особенностях "медового томата" – в материале "Помидоры со вкусом меда: как выращивать уникальный овощ".
Новаторский взгляд
В Киеве состоялась встреча "Клуба новаторов агробизнеса". Участники поделились опытом о применении продуктов BASF и получили рекомендации специалистов по их использованию.
Кто входит в "Клуб новаторов агробизнеса"? Что говорят участники клуба о продукции BASF? Читайте в аналитической статье "Новаторы агробизнеса оценили продукты BASF".