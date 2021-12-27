В этом году Украина установила рекорд по сбору зерновых, зернобобовых и масличных культур – более 106 миллионов тонн. Министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко назвал это достижение "беспрецедентным" и "абсолютным максимумом за всю историю государства".

Почему удалось установить рекорд? Какие показатели по культурам? Читайте в новости "Абсолютный максимум: Украина собрала рекордный урожай".

Обратите внимание! Под 0,01%: в Украине впервые стартует вексельная программа на покупку аграрной продукции BASF

Дорогой борщ

Борщевой набор в Украине подорожал по сравнению с прошлым годом сразу в 2,6 раза. Главные причины – инфляция и неблагоприятные погодные условия для выращивания овощей. Кроме того, подорожали составляющие производства – электроэнергия, удобрения, средства защиты растений, горюче-смазочные материалы…

Подробнее – в материале Агро24 "Дорогие овощи: на сколько и почему выросла цена".

В то же время, есть и приятная новость – "Цитрусовые начали дешеветь: праздничный сезон начался".

Пивной рекод



Украинцы любят пиво / Фото Pixabay

Пиво – популярный слабоалкогольный напиток. И все же – кто бы мог подумать! В ноябре-2021 Украина импортировала на 68% (!) больше пива, чем за аналогичный период прошлого года. Такого большого прыжка раньше не фиксировали!

Какая страна стала крупнейшим поставщиком хмельного напитка в Украину? Вы будете удивлены! Смотрите здесь: "Украина побила рекорд импорта пива".

Украина – крепкий орешек

Украина имеет традиционно высокие показатели экспорта грецкого ореха. В этом году сумма продаж составила 98,6 миллиона долларов. Но это на 20% меньше, чем было в прошлом году.

Почему так случилось? Какая страна – главный экспортер орехов из Украины? Читайте в новости "Доход от экспорта грецких орехов существенно снизился: какая причина".

А хочешь с медом?

Селекционеры снова удивили – вывели новый сорт помидоров черри со вкусом... меда! Он получил показательное название – Honeycomb.

О характеристиках и особенностях "медового томата" – в материале "Помидоры со вкусом меда: как выращивать уникальный овощ".

Новаторский взгляд

В Киеве состоялась встреча "Клуба новаторов агробизнеса". Участники поделились опытом о применении продуктов BASF и получили рекомендации специалистов по их использованию.

СПРАВКА

"Клуб новаторов агробизнеса" – это платформа, где прогрессивные и опытные агропроизводители имеют возможность обмена опытом, знакомства с новыми технологиями и продуктами и обсуждения их эффективного применения для развития бизнеса.

Деятельность клуба направлена на дальнейшее поступательное развитие сельскохозяйственного производства, широкого внедрения передовых технологических решений и инновационных продуктов на отечественном рынке.

Кто входит в "Клуб новаторов агробизнеса"? Что говорят участники клуба о продукции BASF? Читайте в аналитической статье "Новаторы агробизнеса оценили продукты BASF".