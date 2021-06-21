Документы для купли-продажи земли и прогнозы метеоролога: самые важные агроновости недели

Какие документы должны иметь продавцы и покупатели земельных участков? Как защитить подсолнечник от болезней? Угрожает ли Украине засуха? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в традиционном обзоре недели Агро24 (14 – 20 июня).

1 июля 2021 года в Украине откроется рынок земли. Эксперты уверяют, что после этого отечественные аграрии будут иметь гораздо более широкие перспективы для развития бизнеса. В частности, они станут полноценными владельцами своих земельных участков и получат возможность распоряжаться ими – продать, купить, обменять, получать кредиты и финансирование под эти участки.

Важно! Открытие рынка земли: что надо сделать владельцам участков накануне

Какие документы будут необходимы для оформления договора купли-продажи земельного участка? Агро24 предоставляет список для продавца и покупателя.

Кроме того, по новым законам, фермеры будут иметь возможность выкупить земельные участки, которые находятся у них на пользовании, по льготным условиям.

Кто и как сможет дешевле выкупить участок? Читайте здесь.

Украина обошла США и Россию



Просо – важная культура для Украины

По итогам 2020 года, Украина заняла первое место в рейтинге крупнейших экспортеров проса в мире по объему. Далее следуют США, РФ и Индия.

Куда Украина продает просо и сколько зарабатывает? Подробности в материале "Украина возглавила рейтинг экспортеров проса".

Как бороться с болезнями подсолнечника?

Специалисты департамента BASF Agricultural Solutions определили самые распространенные болезни, которые могут поражать посевы подсолнечника в этом году.



Подсолнечнику нужна защита

Лидером антирейтинга стал фомоз: он распространен во всех областях Украины и будет встречаться в этом году довольно часто. Второе место разделяют фомопсис и склеротиниоз. Кроме того, посевы могут поражать альтернариоз, септориоз, серая гниль, ржавчина и пероноспороз.

Что делать аграриям, чтобы сохранить урожаи? Читайте в аналитическом материале "Эксперты BASF определили самые опасные болезни подсолнечника".

Этому банану "рак" не страшен!

Китайские ученые вывели новый сорт банана "Гуцзяо № 9", который не боится опасной болезни – фузариозного увядания. Это почвенное заболевание, известное как "банановый рак", вызывается Fusarium Оxysporum и практически не поддается лечению. Возбудитель может сохраняться в почве более 30 (!) лет, и для его искоренения нет препаратов.

Но китайские ученые нашли выход и вывели новый сорт бананов, который не боится "рака".



Новый сорт банана "Гуцзяо № 9"

Пластик превратится в пищевые продукты

Между тем, на другой стороне планеты отличились британские ученые. Команда исследователей из Эдинбургского университета изобрела способ превратить потребительский полиэтилен (ПЭТ) в... ванилин! То есть эта технология фактически позволяет делать из пластиковых отходов продукт пищевой промышленности!

Как ткхнологам из Эдинбурга это удалось? Подробности в новости "Ученые создали ванилин из использованных бутылок".

Погодный прогноз для аграриев

В Украине сейчас почти нет площадей, которым угрожает засуха, а нынешние погодные условия в целом благоприятны для развития ранних зерновых культур.

Об этом заявила руководитель агрометеорологического отдела Гидрометцентра Украины Татьяна Адаменко. Она также отметила: если не обращать внимание на локальные проблемы – вроде града или подтоплений, то ситуация очень хорошая.

Подробности читайте в новости Агро24 "Будет ли в Украине засуха: прогноз метеоролога".

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