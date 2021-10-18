Уже прошло 100 дней после открытия рынка земли в Украине. К этой дате Министерство аграрной политики и продовольствия обнародовало основные цифры относительно работы рынка. В частности, по данным ведомства, 7 миллионов украинцев получили полноценное право владеть, распоряжаться и хозяйничать на своей земле.

Сколько за первые 100 дней заключено земельных сделок? Какой была средняя стоимость гектара? Ответы на эти и другие вопросы – в материале Агро24 "100 дней рынка земли в Украине: самые важные цифры".

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Земельный налог: плата и льготы

Все граждане Украины, владеющие движимым или недвижимым имуществом, должны платить обязательные платежи или налоги государству. В частности, владельцы земельных участков ежегодно обязаны уплачивать земельный налог, кроме случаев, когда они освобождены от платы за землю.

Обо всех тонкостях уплаты налога – в блоге "Земельный налог для физических лиц: кто и сколько должен платить, кому предоставляют льготы".

Проблемная посевная



Украинских аграриев ждут непростые времена / Фото Pixabay

В следующем году фермеры на востоке Украины могут получить заметно меньший урожай. Тамошние территории – уже традиционно зона рискованного земледелия. Но сейчас возникло много дополнительных проблем…

Какие именно? И что делать аграриям? Читайте в новости "Осенняя посевная под угрозой: причина".

Для своих – дороже

В этом году Украина экспортировала много картофеля, что не может не радовать. Но сложилась странная ситуация: цена на этот овощ на внутреннем рынке значительно выше экспортной.

Какова сейчас стоимость картофеля? Куда Украина его больше всего продала? Подробности в материале "Картофель для украинских покупателей стоит в 5 раз дороже, чем для экспорта".

Киви не боится мороза

Украинский селекционер Генрих Стратон смог вывести морозостойкий сорт киви, которому дал название "Карпат Стратона Валентайн". Новый сорт в благоприятных условиях плодоносит уже на 3 – 4-й год.

Подробнее о новинке читайте в публикации "Селекционер из Ужгорода вывел уникальный сорт киви".

Полезные ресурсы для аграриев

Пандемия коронавируса и карантин внесли радикальные изменения в нашу жизнь, в частности, в рабочие процессы, которые сейчас активно идут в режиме онлайн. В первую очередь, это касается сфер информации и коммуникации – в сети проходят совещания, переговоры, консультации, семинары, конференции…

Уже освоила новый тренд и аграрная отрасль, где поиск профессиональной информации, общение с коллегами и экспертами играют очень важную роль. Именно поэтому ведущие аграрные компании, официальные структуры и персоны "ушли в сеть", чтобы стать ближе к своим клиентам.

Вашему вниманию – обзор популярных ресурсов, где можно найти важную и необходимую информацию, а также получить обратную связь: "Информаторы и помощники: 5 полезных ресурсов для аграриев".

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