Цена на землю в Украине после открытия рынка, как погода в 2021 году повлияет на отечественное сельское хозяйство, почему бизоны услышали украинский язык... Эти и другие важные новости Агро24 собрал в традиционном обзоре недели (22-28 марта).

После открытия рынка земли 1 июля 2021 года разница цен на землю в регионах будет весьма существенной. В Госгеокадастре Украины считают, что она будет зависеть от конкуренции за участок и возможности изменения его назначения.

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Участки поля вдоль основных трасс, которые теоретически можно перевести из сельхозназначения в другую категорию, и где можно построить те же АЗС, гостиница или логистический центр, уже сейчас продаются по 10 тысяч за гектар и выше,

– говорят эксперты Госгеокадастра.

Подробнее читайте в материале Агро24 "Стоимость земли в Украине после открытия рынка существенно изменится".

Сельское хозяйство под угрозой



Климат "берет свое"

Между тем, эксперты во весь голос заявляют о климатическом кризисе в Украине.

По прогнозам экологов, 2021 год будет еще жарче, чем 2020-й. Это приведет к проблемам с урожайностью, пересыханием рек, а вопрос с питьевой водой будет обостряться не только в Украине, но и во всем мире.

Как погода повлияет на урожаи? Об этом в новости "В Украине будет аномально жаркое лето".

Эффективная защита и прибавка урожая



Рапс требует внимания

Погода в Украине существенно повлияет на будущие урожаи аграриев. Но они должны заботиться и о специализированных мероприятиях – в частности, о защите культур от вредителей. Так, производители украинского рапса должны умело и эффективно использовать современные фунгициды, которые позволяют значительно уменьшить потери урожая и дают стабильный дополнительный доход.

Компания BASF, заботясь об украинских аграриях, предлагает "Эффективную защиту и прибавка урожая: Пиктор® – лучший фунгицид для рапса в период цветения".

"Украиноязычные" бизоны

Тем временем, сенсационная новость прилетела из Канады. Тамошний фермер Тарас Казна научил своих бизонов... реагировать на украинский язык!

Видео стало вирусным и быстро распространилось по сети.

Видео и подробности – на Агро24.