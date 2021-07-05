Открытие рынка земли всколыхнуло Украину и украинцев – земля наконец стала товаром, ее можно купить и продать. Но – не всю и не всем! Кто может купить землю? Что необходимо осуществить для регистрации права собственности на землю? Для чего нужен кадастровый номер? Когда может быть прекращен договор аренды земли?

Обратите внимание! Открытие рынка земли: что нужно знать о покупке, продаже и аренде

Эксперты Минюста Украины собрали самые популярные и важные вопросы, которые возникли у украинцев относительно земельного законодательства, и предоставили ответы на них.

Уничтожение черешни

На Запорожье сложилась досадная ситуация. В этом году хорошо уродилась черешня, фермеры получили высокий урожай – но вынуждены уничтожать ягоды прямо в садах, потому что их никто не покупает.

О такой неслыханной досадной ситуации читайте здесь: "Украинские фермеры уничтожают черешню: печальное видео".

Негорькие огурцы



Белые огурцы

Огурцы иногда могут иметь горьковатый привкус, что не всегда нравится потребителям. Ученые нашли способ решить проблему – вывели огурцы, которые приятно удивят всех. Название говорит само за себя – "Белый ангел"!

Какие на вкус эти "ангелочки" и чем отличаются от других огурцов? Читайте в новости Агро24 "Огурец без горького вкуса: ученые вывели новый овощ".

Плодородный чеснок

Между тем, селекционер из Белой Церкви Зиновий Сыч вместе с партнерами создал новый сорт чеснока – "Айдер". Он может похвастаться высоким плодородием – 12 тонн с гектара! А также устойчивостью к болезням и вредителям.

Подробности здесь – "В Украине вывели новый плодородный сорт чеснока: каковы его особенности".



Чеснок подходит к салу / Фото Pixabay

Чистим и едим!

Овощи и фрукты – обязательные составляющие нашего рациона. Но перед употреблением их стоит очистить от грязи, воска и возможных химикатов. Мыть продукты мылом не стоит – остатки средства могут проникнуть внутрь продукта и вызвать расстройство желудочно-кишечного тракта.

Тогда что делать? Читайте в статье "Как очистить овощи и фрукты от химикатов: совет экспертов".

Украинцы "изменили" салу

Украинцы стали потреблять гораздо меньше свинины. За последние 5 лет показатель снизился на 7 (!) килограмм на душу населения – это почти треть!

По мнению экспертов, украинцы по сравнению с европейскими странами "не доедают свинины". Также нас может ожидать дефицит сала, ведь выращивание свиней в Украине потеряло рентабельность…

Почему так происходит? Подробнее в материале "Дефицит сала: украинцам сделали неожиданный прогноз".

Слияние года



Цифровое решение для интеллектуального опрыскивания Smart Spraying обеспечивает автоматическое обнаружение и борьбу с сорняками в режиме реального времени / Фото BASF

Всемирно известные компании Bosch и BASF создали совместное предприятие, которое уже получило одобрение всех органов контроля за слиянием компаний. Новая структура будет работать в направлении глобального сбыта и продажи умных технологий для сельского хозяйства под названием Bosch BASF Smart Farming (BBSF) GmbH.

Подробности о процессе слияния и о новой компании читайте здесь: "Bosch + BASF: начинает работу совместное предприятие по smart-земледелию".

Также обратите внимание! BASF представляет модем xarvio™ CONNECT для бесперебойного обмена данными с агротехникой