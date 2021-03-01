Ціна українського соняшника продовжує зростати, часник масово йде на відходи, з’явилася картопля з низьким вмістом вуглеводів… Ці та інші новини про сільське господарство Агро24 зібрав у традиційному огляді тижня (22-28 лютого).

Соняшник б’є рекорди

Минулого тижня український соняшник продовжив зростати в ціні, хоча раніше вже досягнув рекордних показників.

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Одна з причин – скорочення експорту олії з Росії, яка є другим після України світовим виробником соняшникової олії. Наразі ціни на українську соняшникову олію виросли до 1400 доларів за тонну FOB.

Детальніше читайте в огляді Агро24.

Часник на сміття

Свої рекорди, але, на жаль, зі знаком "мінус", б’є також часник.

За даними East-fruit, щорічно українські аграрії вирощують приблизно 200 тисяч тонн часнику. Але у споживання йде лише четверта частина цього об'єму, а решта овочів викидається на смітник. У грошовому еквіваленті це близько 4,5 мільярда гривень!

Подробиці у матерілі Агро24 "Часник як сміття".

40 тонн цибулі з гектара



Цибуля сорту "Чайка"

Українські селекціонери вивели новий сорт цибулі. Він називається "Чайка" і створений із вітчизняних зразків, тому пристосований до наших широт та адаптивних факторів і, на відміну від закордонних сортів, стійкий до шкідників і хвороб.

Продукція зберігається 7-8 місяців, не втрачаючи товарних якостей, і лежить до нового врожаю.

Більше про унікальний овоч і його характеристики читайте в новині Агро24 "40 тонн з гектара: в Україні створили цибулю, яка не потребує поливу".

Фітнес-картопля для ЗОЖ

Німецька селекційна компанія Europlant Pflanzenzucht GmbH розробила новий сорт картоплі з низьким вмістом вуглеводів, вона викликала справжній ажіотаж серед прибічників здорового способу життя (ЗОЖ).

Фітнес-картопля має середній відносний вміст енергії як мінімум на 30% нижче, ніж у звичайній картоплі. Її вирощують спеціально відібрані кваліфіковані фермери, сертифіковані за німецькими стандартами QS – Quality and Security. Це одна з найбільших в Європі систем контролю якості продуктів харчування – від сільських виробників до роздрібної торгівлі.

Які ще особливості нового сорту? Читайте в матеріалі "Унікальні сорти фітнес-картоплі вивели в Німеччині".

Суперпропозиції для аграріїв



Українські аграрії мають багатий вибір

Вибір засобів захисту рослин – нелегка справа для агровиробника. Треба уважно врахувати різні критерії – інноваційність, ефективність, безпечність та ціну.

Всім цим важливим для аграрія критеріям відповідають препарати компанії BASF. Більше того, цьогоріч пропозиції виробника хімічних засобів захисту рослин стали ще привабливішими для споживача, оскільки компанія розпочала 2021 рік низкою акцій для аграріїв, що вирощують зернові та олійні культури.

Детальніше про акції читайте у статті Агро 24 "Привабливі спецпропозиції, або Як компанія BASF полегшує вибір аграріїв у захисті рослин".

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