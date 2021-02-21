Україна і ОАЕ поглиблять співробітництво в аграрному секторі, вітчизняний цукор стрімко здорожчав, на українському ринку з’явиться британська риба, а на світовому – штучне м’ясо. Ці та інші новини Агро24 зібрав у традиційному огляді тижня (15-21 лютого).

Пакет на 2 мільярди доларів

На початку тижня (14-15 лютого) делегація України на чолі з Президентом Володимиром Зеленським відвідала з офіційним візитом Об’єднані Арабські Емірати. У складі нашої делегації був, зокрема, міністр аграрної політики Роман Лещенко, а питання співробітництва між країнами у галузі сільського господарства були одними з головних на переговорах.

Як повідомляв позаштатний радник керівника Офісу Президента Тимофій Милованов, в ОАЕ хочуть збільшити "аграрний пакет" з Україною до 2 мільярдів доларів. Таке розпорядження дав своїм підлеглим спадкоємний принц емірату Абу-Дабі Мухаммед бен Заїд Аль Нахаян.



Фейсбук Тимофія Милованова

Про візит делегації України до ОАЕ та плани співробітництва країн в агросекторі читайте в матеріалах Агро24 "Україна – від агрохабів до блокчейнів" та "ОАЕ хоче збільшити "аграрний пакет" з Україною".

Український цукор – найдорожчий у світі

Поки Україна намагається розширювати експансію на світовій аграрній арені, на внутрішньому ринку в деяких галузях у нас виникли серйозні проблеми. Зокрема, зараз ціна на цукор в Україні на 30-40% перевищує світові показники, а на імпорт продукції діє заборонне мито, пише УН.

Причини високої ціни різні. Зокрема, це і світові тренди зростання вартості сировини АПК в умовах незрозумілих прогнозів подальшого впливу пандемії на світову економіку.



Дорогий цукор

Подробиці – в матеріалі Агро24.

Британська риба попливе в Україну

Тим часом, позитивну новину повідомила Держпродспоживслужба: Україна нарешті зможе імпортувати рибу з Британії. Департамент довкілля, продовольства і сільських справ Великої Британії та Північної Ірландії (DEFRA) узгодив відповідний сертифікат.

Як розповіла голова Держпродспоживслужби Владислава Магалецька, після виходу Великої Британії з Європейського Союзу Україна має заново погоджувати угоди та сертифікати для здійснення двосторонньої торгівлі. Зараз працівники Держпродспоживслужби опрацьовують сертифікати для експорту української продукції до Великої Британії, відзначає у своєму матеріалі Агро24.

Акції для аграріїв

Напередодні посівної 2021 року компанія BASF, піклуючись про врожаї українських аграріїв, представила ринку онлайн-рішення "Дій вчасно" та продовжила зручну і вигідну для фермерів акцію "Акріс® купуй – обприскувач діагностуй".



Акріс®: чисті рядочки без бур'янів

Детальніше про пропозиції компанії BASF читайте на Агро24 "Чисті рядки без бур'янів: Акріс® працює за будь-яких умов".

Крім того, у статті йде мова про особливості та переваги ґрунтового гербіциду Акріс®, який надійно контролює бур’яни та допомагає культурі розкрити свій потенціал врожайності.

Штучне м’ясо врятує планету?

Світ стоїть на порозі революційних змін у харчуванні людини. Нещодавно влада Гонконгу дозволила продавати у відкритому доступі "м’ясо штучної риби", вирощене в лабораторіях. Дещо раніше у Сингапурі почали пропонувати клієнтам аналогічне "м’ясо курки". Вчені стверджують – це тільки початок…

Що собою представляє рибне філе з пробірки? Чи зможе воно замінити натуральне м’ясо? Читайте в статті "Штучна риба": як і де створюють, або Чи врятує планету лабораторне м'ясо".

Раніше Агро24 вже писав на цю тему:

Читайте аграрний огляд тижня:

Україна на світовому ринку, ціни на пшеницю, дефіцит лохини і перспективні равлики