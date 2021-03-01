Цена украинского подсолнечника продолжает расти, чеснок массово идет на отходы, появился картофель с низким содержанием углеводов... Эти и другие новости о сельском хозяйстве Агро24 собрал в традиционном обзоре недели (22 – 28 февраля).

Подсолнечник бьет рекорды

На прошлой неделе украинский подсолнечник продолжил расти в цене, хотя ранее уже достиг рекордных показателей.

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Одна из причин – сокращение экспорта масла из России, которая является вторым после Украины мировым производителем подсолнечного масла. Сейчас цены на украинское подсолнечное масло выросли до 1 400 долларов за тонну FOB.

Подробнее читайте в обзоре Агро24.

Чеснок на помойку

Свои рекорды, но, к сожалению, со знаком "минус", бьет также чеснок.

По данным East-fruit, ежегодно украинские аграрии выращивают примерно 200 тысяч тонн чеснока. Но в потребление идет лишь четвертая часть этого объема, а остальные овощи выбрасываются на помойку. В денежном эквиваленте это около 4,5 миллиарда гривен!

Подробности в материале Агро24 "Чеснок как мусор".

40 тонн лука с гектара



Лук сорта "Чайка"

Украинские селекционеры вывели новый сорт лука. Он называется "Чайка" и создан из отечественных образцов, поэтому приспособлен к нашим широтам и адаптивным факторам и, в отличие от зарубежных сортов, устойчив к вредителям и болезням.

Продукция хранится 7 – 8 месяцев, не теряя товарных качеств, и лежит до нового урожая.

Больше об уникальном овоще и его характеристиках читайте в новости Агро24 "40 тонн с гектара: в Украине создали лук, который не нуждается в поливе".

Фитнес-картофель для ЗОЖ

Немецкая селекционная компания Europlant Pflanzenzucht GmbH разработала новый сорт картофеля с низким содержанием углеводов, она вызвала настоящий ажиотаж среди сторонников здорового образа жизни (ЗОЖ).

Фитнес-картофель имеет среднее относительное содержание энергии как минимум на 30% ниже, чем у обычного картофеля. Его выращивают специально отобранные квалифицированные фермеры, сертифицированные по немецким стандартам QS-Quality and Security. Это одна из крупнейших в Европе систем контроля качества продуктов питания – от сельских производителей до розничной торговли.

Какие еще особенности нового сорта? Читайте в материале "Уникальные сорта фитнес-картофеля вывели в Германии".

Суперпредложения для аграриев



Украинские аграрии имеют богатый выбор

Выбор средств защиты растений – нелегкое дело для агропроизводителя. Надо внимательно учесть различные критерии – инновационность, эффективность, безопасность и цену.

Всем этим важным для агрария критериям соответствуют препараты компании BASF. Более того, в этом году предложения производителя химических средств защиты растений стали еще более привлекательными для потребителя, поскольку компания начала 2021 год рядом акций для аграриев, выращивающих зерновые и масличные культуры.

Подробнее об акциях читайте в статье Агро 24 "Привлекательные спецпредложения, или как компания BASF облегчает выбор аграриев в защите растений".

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