Малина та черешня значно дешевші, ніж минулого року

Керівниця відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" Львова Тетяна Попович говорить, що гарний цьогорічний врожай дав також і відчутно нижчі ціни. Крім того, ціни на черешню в Україні також були набагато нижчими, ніж в аналогічний період минулого року, передає 24 Канал.

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У порівнянні з початком сезону 2023, у 2024 році вартість малини знизилась із 350 гривень за кілограм до 180 гривень за кілограм, що менше на 48,57%. Внутрішній ринок малини залишається стабільним,

– зазначила Тетяна Попович.

Водночас, ціни на черешню варіюються залежно від регіону та якості продукції. У середньому сьогодні на гуртовому ринку "Шувар" ціни черешні становлять близько 45 – 90 гривень за кілограм.

Завдяки ранньому початку сезону, перша черешня 2024 року коштувала на 30% дешевше, ніж на початку сезону минулого року. Завдяки сприятливій погоді ринок вдосталь насичений черешнею, передумов для цінових стрибків немає.

Ринок малини та черешні у 2024 році відзначається коливаннями цін та обсягів виробництва. Втім, попит на українські ягоди залишається на досить високому рівні, незважаючи на економічні труднощі в країні.

Сезонні ягоди дешевшають