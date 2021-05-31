Рекорди полуниці

Сезон продажу полуниць в Україні нарешті увійшов в активну фазу. Щоправда, з великим запізненням – через холодну весну він почався на пів місяця пізніше. І це, в першу чергу, стало причиною високої травневої ціни на ягоду – в деяких регіонах до 160 гривень за кілограм.

Навіть на Закарпатті, де зазвичай у цей період року полуниці багато, і вона дешева, – ціни нині захмарні.

Читайте про це в новині "Полуниця на Закарпатті б'є цінові рекорди".

Коли нарешті ягода подешевшає? Прогноз у матеріалі "В Україні розпочався сезон полуниць: скільки коштують ягоди у 2021 році".

Зверніть увагу! Нові гібриди озимого ріпаку як запорука високого врожаю

Дорогі овочі та фрукти

Загалом ціни на фрукти, овочі та ягоди в Україні цієї весни добряче "кусаються". Подорожчання викликає невдоволення споживачів, але аграрії змушені підвищувати вартість товару.

Які причини? Коли ціни підуть на спад? Детальніше у новині Агро24 "Чому овочі та фрукти в Україні дорожчають: пояснення".

Підступна молода картопля



Молода картопля "підходить" не всім

Ще один традиційний весняний продукт – молода картопля – також активно продається на ринках і в магазинах України та користується високим попитом. Але лікарі застерігають – вживати цей овоч можна не всім.

Хто в зоні ризику і чому? Читайте тут – "Молода картопля: для кого вживати продукцію небажано".

Загартований абрикос

Вчені вивели новий сорт абрикосу, який отримав назву "Уралець", бо він вирізняється високою зимостійкістю, витримуючи морози до 40 градусів. Також новачок може похизуватися десертним смаком (за вмістом цукру перевершує інші сорти) і універсальністю (підходить як до вжитку у свіжому вигляді, так і для переробки).

Про інші характеристики "Уральця" – в новині "Вчені вивели новий сорт абрикосу: що в ньому особливого".

Деградація землі



Якщо не зупинити деградацію ґрунтів – бути біді!

Україна має величезні запаси ґрунтових ресурсів – одні з найбільших у світі. Але вітчизняні аграрії і науковці б‘ють на сполох: наші землі стрімко деградують – втрачають корисні властивості й родючість. Це стало серйозною проблемою для сільського господарства і охорони довкілля.

Чому так відбувається? Що треба робити, аби зберегти якість ґрунтів? Читайте в аналітичній статті Агро24 "Ґрунтовний підхід: чому деградує земля і як її рятувати".

Посівний календар на червень

Місячний календар посіву допоможе вам вибрати найкращі дні для садівництва і сівби в червні-2021. Він враховує всі місячні фази та знаки Зодіаку і стане чудовим помічником у досягненні мети отримати високий урожай.

Дивіться календар "Що і коли садити у червні 2021 року".

Корисна інформація "Засоби захисту рослин: вибір, внесення, утилізація – що обов'язково треба знати аграрію".