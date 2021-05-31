Рекорды клубники

Сезон продажи клубники в Украине наконец вошел в активную фазу. Правда, с большим опозданием – из-за холодной весны он начался на полмесяца позже. И это в первую очередь стало причиной высокой майской цены на ягоду – в некоторых регионах до 160 гривен за килограмм.

Даже на Закарпатье, где обычно в этот период года клубники много и она дешевая, – цены сейчас заоблачные.

Читайте об этом в новости "Клубника на Закарпатье бьет ценовые рекорды".

Когда наконец ягода подешевеет? Прогноз в материале "В Украине начался сезон клубники: сколько стоят ягоды в 2021 году".

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Дорогие овощи и фрукты

В целом цены на фрукты, овощи и ягоды в Украине этой весной сильно кусаются. Подорожание вызывает недовольство потребителей, но аграрии вынуждены повышать стоимость товара.

Каковы причины? Когда цены пойдут на спад? Подробнее в новости Агро24 "Почему овощи и фрукты в Украине дорожают: объяснение".

Коварная молодая картошка



Молодой картофель подходит не всем

Еще один традиционный весенний продукт – молодой картофель – также активно продается на рынках и в магазинах Украины и пользуется высоким спросом. Но врачи предостерегают: употреблять этот овощ можно не всем.

Кто в зоне риска и почему? Читайте здесь: "Молодой картофель: кому употреблять продукцию нежелательно".

Закаленный абрикос

Ученые вывели новый сорт абрикоса, который получил название "Уралец", потому что он отличается высокой зимостойкостью, выдерживая морозы до 40 градусов. Также новичок может похвастаться десертным вкусом (по содержанию сахара превосходит другие сорта) и универсальностью (подходит как к употреблению в свежем виде, так и для переработки).

О других характеристиках "уральца" в новости "Ученые вывели новый сорт абрикоса: что в нем особенного".

Деградация земли



Если не остановить деградацию почв – будет беда!

Украина имеет огромные запасы грунтовых ресурсов – одни из крупнейших в мире. Но отечественные аграрии и ученые бьют тревогу: наши земли стремительно деградируют – теряют полезные свойства и плодородие. Это стало серьезной проблемой для сельского хозяйства и охраны окружающей среды.

Почему так происходит? Что нужно делать, чтобы сохранить качество почв? Читайте в аналитической статье Агро24 "Основательный подход: почему деградирует земля и как ее спасать".

Посевной календарь на июнь

Лунный календарь посева поможет вам выбрать наилучшие дни для садоводства и посева в июне-2021. Он учитывает все лунные фазы и знаки Зодиака и станет прекрасным помощником в достижении цели получить высокий урожай.

Смотрите календарь "Что и когда сажать в июне 2021 года".

Полезная информация "Средства защиты растений: выбор, внесение, утилизация – что обязательно надо знать аграрию".