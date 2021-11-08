Цінові рекорди цибулі й рису, найбільша ферма креветок в Україні: найважливіші агроновини тижня

Днями в Україні кілька аграрних товарів встановили рекорди вартості. На Миколаївщині відкрили креветкову акваферму. Росія запровадила квоти на добрива… Ці та інші важливі сільськогосподарські новини – в огляді тижня Агро24 (1 – 7 листопада).

Експортна ціна на українську цибулю вже кілька сезонів тримається на рекордно низькому рівні й нині є найнижчою за останні чотири роки. Але водночас суттєво зросли обсяги і розширилася географія експорту цього овоча.

Чому так відбувається і які ціни на ринку? Читайте в новині "Українська цибуля б’є світові рекорди".

Не відстає від цибулі й соняшникова олія, вартість якої також зростає рекордними темпами, й немає жодних факторів, які свідчили б про те, що в майбутньому цей процес зупиниться.

Що українцям очікувати? Про це в матеріалі Агро24 "Жодних перешкод: ціни на олію продовжать стрімко рости".



Рис дивує ціною / Фото: Depositphotos

Тим часом, досить несподівано в Україні здорожчав ще й рис, побивши рекорд вартості за останні 4 роки. Це сталося, незважаючи на високий цьогорічний урожай, якого, за прогнозами експертів, має цілком вистачити для покриття внутрішніх потреб.

Тоді чому ж виросли ціни на крупу? Пояснення тут: "В Україні несподівано подорожчав рис".

Королівський розмах

У Миколаївській області на Тилігульському лимані запрацювало підприємство "Акваферма Тилігул", де вирощуватимуть королівську креветку. Ця ферма за своєю спеціалізацією встановила рекорд України в категорії "Найбільший об'єкт" у номінації "Найбільша акваферма з вирощування креветки". Компанія одержала офіційне підтвердження досягнення від Національного реєстру рекордів України.

Подробиці в новині Агро24 "Найбільша в Україні: на Миколаївщині відкрили креветкову акваферму".

Альтернатива м’ясу



Конопля – цінна сировина / Фото: Pixabay

Створення замінників м'яса стало світовим трендом. Прогресом у цій галузі може похизуватися й Україна: вітчизняна компанія VITEO Hemp вирощує коноплю та робить з неї… протеїн!

Цікаво, правда? Тоді це для вас: "Альтернатива м'ясу, яка гальмує старіння".

Росія поплатилася за газовий шантаж

Уряд РФ розробив проєкт постанови про запровадження на пів року квот на експорт азотних і складних азотовмісних добрив. Причина – зростання ціни газу та його дефіцит на світових ринках, що, як відомо, спровокувала своїми діями Росія.

Про нюанси цієї ситуації читайте тут: "Росія запроваджує квоти на добрива".

Біопрепарати для захисту рослин



Фрукти потребують захисту

Компанія BASF – світовий лідер з продажу біопрепаратів для обробки насіння. Ця ніша в останні роки почала активно рости, що, зокрема, пов’язано зі зменшенням впливу сільського господарства на довкілля та розвитком, новітніми дослідницькими розробками та інноваціями в галузі біології. Тому в портфоліо BioSolutions компанії BASF з’являється все більше препаратів біологічного захисту. Аграрії всього світу використовують їх як доповнення або альтернативу традиційним засобам захисту рослин.

Деталі та коментарі експертів – у статті Агро24 "45 біопрепаратів у портфоліо: як BASF переводить захист рослин у sustainable-формат".