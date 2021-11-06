Україна суттєво наростила виробництво рибної продукції
6 листопада 2021 , 09:45Читать новость на русском
Джерело:Урядовий портал
За період січень – вересень 2021 року в Україні – порівняно з аналогічним періодом-2020 – зросло виробництво рибної продукції.
За даними Держстату України, за звітний період було вироблено 3 062 тонни копченої риби (включаючи філе; крім тихоокеанського, атлантичного та дунайського лосося, оселедців та форелі, а також крім риб’ячих голів, хвостів та черевець). Це на 9,4 % більше, ніж за січень – вересень минулого року.
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Зростання виробництва рибної продукції також спостерігалося за такими товарними позиціями:
- риба в'ялена, сушена, солена чи несолена; риба солена, але не сушена; риба в розсолі (крім риби копченої, філе з риби, риб’ячих голів, хвостів та черевець) – 7 809 тонн (+3,2%)
- готові продукти і консерви з риби, інші (крім цілих чи шматочками та страв готових із риби) – 9 809 тонн (+13,9%)
- риба сушена і в’ялена – 3 641 (+5,9%)
- оселедці солоні – 2 590 (+3%)
- ікра різних риб – 2 820 (+13,4%)
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Також від початку року в Україні вироблено (дані у тоннах):
- продукти готові й консерви з сардин, сардинели, кільки і шпротів, цілі чи шматочками, в оцті, олії, маринаді, томаті (крім фаршу та страв готових із риби) – 8 535
- продукти готові й консерви з оселедця, цілі чи шматочками, в оцті, олії, маринаді, томаті (крім фаршу та страв готових із риби) – 2 363
- риба солона (крім оселедців) – 1 577
- готові продукти і консерви з іншої риби, цілі чи шматочками, в оцті, олії, маринаді, томаті (крім фаршу та страв готових із риби) – 1 194
- продукти готові й консерви зі скумбрії, цілі чи шматочками, в оцті, олії, маринаді, томаті (крім фаршу та страв готових із риби) – 459