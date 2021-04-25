Відкриття ринку землі: як зміняться стосунки власника і орендаря

1 липня 2021 року в Україні відкриється ринок землі. Одним із найважливіших питань буде спадкування ділянок – орендар і спадкоємець мають знати тонкощі процесу, адже це важливо задля уникнення проблем у земельних відносинах між сторонами.
- Необхідно пам’ятати: зміна власника не припиняє дії договору оренди, якщо інше не прописано в самому договорі. Права та обов’язки нового власника за раніше укладеним договором оренди, суперфіції, емфітевзису, земельного сервітуту зберігаються (ч. 1 ст. 148-1 Земельного кодексу).
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- Особа, яка набула право власності на земельну ділянку, протягом 1 місяця з дня його набуття повинна направити орендареві відповідне повідомлення. Укладати додаткову угоду до раніше укладеного договору оренди або новий договір оренди можна за взаємною згодою сторін. Та це не обов’язково.
- Орендар нараховує орендну плату попередньому та новому власникам пропорційно періоду володіння ними земельною ділянкою. Цей період він визначає за датою реєстрації переходу права власності на неї у Державному реєстрі речових прав (ДРРП).
- Документом, який підтверджує факт прийняття спадщини і власності на земельну ділянку, буде виключно свідоцтво про право на спадщину та його реєстрація в ДРРП. До моменту поки орендодавці оформлюють спадщину, орендар може їм нічого не виплачувати. Спадкоємці мають оформити спадщину, повідомити орендаря, про те, що вони вступили у спадщину і лише після цього, вони мають право отримувати плату за оренду на тих же умовах, що зазначені в договорі оренди.
- Якщо спадкоємці оформлюють спадщину кілька років, то виплату оренди необхідно відображати на позабалансових рахунках, класти на депозит нотаріусу або здійснювати грошовий переказ (щоб не було порушень умов договору та підстав для його розірвання у судовому порядку). До речі, якщо спадкоємці оформлятимуть спадщину 4 і більше років, то вони мають право вимагати виплати за оренду лише за 3 роки.