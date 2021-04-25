Відкриття ринку землі: як зміняться стосунки власника і орендаря

19:30

1 липня 2021 року в Україні відкриється ринок землі. Одним із найважливіших питань буде спадкування ділянок – орендар і спадкоємець мають знати тонкощі процесу, адже це важливо задля уникнення проблем у земельних відносинах між сторонами.