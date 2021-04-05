Україна суттєво розширила перелік забороненої продукції з РФ, депутати ВР підтримали три аграрні законопроєкти, поблизу Ужгорода збиратимуть дрони DJI, українські фермери взялися за лохину... Ці та інші новини Агро24 – у традиційному огляді тижня (29 березня – 4 квітня).

Україна переглянула і розширила список товарів, що заборонені для імпорту з Росії. Про це повідомив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства – торговий представник України Тарас Качка.

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Це був періодичний системний огляд товарів, які доцільно додати до переліку. Їх коло розширюється відповідно до аналізу ринкової ситуації, – сказав Качка.

Що потрапило під заборону? Чому "покарані" саме ці товари? Читайте на Агро24 – "Україна розширила список заборонених товарів із Росії".

Депутати порадували аграріїв

Минулого тижня комітети Верховної Ради підтримали у другому читанні і в цілому одразу три ключові для сільського господарства України законопроєкти:

№3202 "Про Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві"

№4046 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо стимулювання діяльності фермерських господарств"

№4541 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за правопорушення у сфері насінництва та розсадництва, а також у сфері додержання заходів біологічної і генетичної безпеки щодо сільськогосподарських рослин"

Як ці документи можуть змінити українське сільське господарство? Подробиці у новині "У Раді підтримали три аграрні законопроєкти".

Дрони DJI збиратимуть в Україні



Такі дрони збиратимуть в Україні

Відома компанія-виробник дронів DJI починає будівництво заводу зі збірки своєї продукції поблизу Ужгорода.

Для проєктування підприємства залучено британське архітектурне бюро Foster + Partners. Підготовчі роботи на об'єкті, загальна площа якого складе близько 200 тисяч кв. метрів, почалися ще в листопаді 2020 року. Будівництво коштуватиме, за попередніми розрахунками, близько 75 мільйонів доларів.

Чому завод DJI з’явиться саме біля Ужгорода? Які дрони там випускатимуть? Про це у матеріалі "В Україні побудують перший у Східній Європі завод зі збірки дронів DJI".

Майбутнє – за системним підходом



Якісне насіння дає високий врожай

Напередодні старту посівної кампанії відбувся представницький міжнародний Online Seed Forum-2021 – дуже важливий захід для насіннєвого ринку України.

Географія онлайн форуму вражає – близько 200 учасників з 20-ти країн світу, зокрема, з України, США, Великої Британії, Франції, Італії, Німеччини, Швейцарії, Нідерландів, Австрії, Бельгії… На Seed Forum обговорювалися найрізноманітніші теми: від загальних (глобальні агарні тренди) до спеціалізованих (погодні умови цієї весни та інше).

Традиційно велику цікавість викликали презентації насіннєвих портфелів компаній-виробників. Зокрема, свої продукти представив агродепартамент BASF Agricultural Solutions. Деталі читайте у статті Агро24 "Майбутнє – за системним підходом: компанія BASF презентувала насіннєвий портфель-2021".

"Чорна ікра серед ягід"

Так називають чорницю, або садову лохину – ягоду із найбільшою вартістю. Останніми роками українські фермери приділяють їй все більше уваги.

Типовий приклад – Тургай Бейхан із Вінничини, який вирощує лохину вже впродовж 5 років і задоволений результатом. Про особливості його бізнесу читайте в новині "Українські фермери взялися за найдорожчу ягоду в світі".

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