Украина существенно расширила перечень запрещенной продукции из РФ, депутаты ВР поддержали три аграрных законопроекта, украинские фермеры взялись за голубику... Эти и другие новости Агро24 – в традиционном обзоре недели (29 марта – 4 апреля).

Украина пересмотрела и расширила список товаров, которые запрещены для импорта из России. Об этом сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства – торговый представитель Украины Тарас Качка.

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Это был периодический системный обзор товаров, которые целесообразно добавить в перечень. Их круг расширяется в соответствии с анализом рыночной ситуации,

– сказал Качка.

Что попало под запрет? Почему "наказаны" именно эти товары? Читайте на Агро24 – "Украина расширила список запрещенных товаров из России".

Депутаты порадовали аграриев

На прошлой неделе комитеты Верховной Рады поддержали во втором чтении и в целом сразу три ключевых для сельского хозяйства Украины законопроекта:

№3202 "О Фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве"

№4046 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно стимулирования деятельности фермерских хозяйств"

№4541 "О внесении изменений в Кодекс Украины Об административных правонарушениях относительно ответственности за правонарушения в сфере семеноводства и рассадничества, а также в сфере соблюдения мер биологической и генетической безопасности в отношении сельскохозяйственных растений"

Как эти документы могут изменить украинское сельское хозяйство? Подробности в новости "В Раде поддержали три аграрных законопроекта".

Будущее – за системным подходом



Качественные семена дают высокий урожай

В преддверии старта посевной кампании состоялся представительный международный Online Seed Forum-2021 – очень важное мероприятие для семенного рынка Украины.

География онлайн-форума впечатляет – около 200 участников из 20-ти стран мира, в частности, из Украины, США, Великобритании, Франции, Италии, Германии, Швейцарии, Нидерландов, Австрии, Бельгии... На Seed Forum обсуждались самые разные темы: от общих (глобальные агарные тренды) до специализированных (погодные условия этой весной и прочее).

Традиционно большой интерес вызвали презентации семенных портфелей компаний-производителей. В частности, свои продукты представил агродепартамент BASF Agricultural Solutions. Детали читайте в статье Агро24 "Будущее – за системным подходом: компания BASF представила семенной портфель-2021".

"Черная икра среди ягод"

Так называют чернику, или садовую голубику – ягоду с наибольшей стоимостью. В последние годы украинские фермеры уделяют ей все больше внимания.

Типичный пример – Тургай Бейхан с Винничины, который выращивает голубику уже на протяжении 5 лет и доволен результатом. Об особенностях его бизнеса читайте в новости "Украинские фермеры взялись за самую дорогую ягоду в мире".

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Украинские леса под угрозой уничтожения