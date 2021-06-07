Два кроки для власників землі, стійкі яблука і чорні кавуни: найважливіші агроновини тижня

Що треба зробити власникам ділянок напередодні відкриття ринку землі? Коли Україна припинить імпорт молочної продукції? Які особливості нових сортів яблук і кавунів? Ці та інші новини читайте у традиційному огляді тижня Агро24 (31 травня – 6 червня).

1 липня 2021 року в Україні відкриється ринок землі. Напередодні цієї історичної події власникам ділянок варто зробити два важливі кроки – подбати про присвоєння земельній ділянці кадастрового номеру і оформити речові права на земельну ділянку.

Детальніше – у новині Агро24 "Відкриття ринку землі: що треба зробити власникам ділянок напередодні".

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Імпорт "молочки"



Україна може відмовитися від імпорту молочної продукції

Міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко заявив, що Україна може відмовитися від імпорту молочної продукції впродовж 5-річного циклу. Але для цього мають постійно надходити інвестиції в українську молочну галузь.

Коментар міністра у матеріалі "Україна планує припинити імпорт молочної продукції".

Стійкі яблука



Ці яблука спеки не бояться!​

Індійський садівник Харіман Шарма вивів новий сорт яблук, який отрима назву HRMN 99. Він вирізняється стійкістю до високих температур, тому буде користуватися попитом у країнах зі спекотним кліматом.

Подробиці читайте в новині "В Індії створили новий сорт яблук: в чому його особливість".

Чорні кавуни



Новий сорт кавунів

Аграрні селекціонери з Узбекистану вивели новий сорт кавуна. Він відрізняється оригінальним чорним кольором, солодким смаком та відсутністю кісточок.

Про інші особливості новинки – в матеріалі "Чорні кавуни: на ринках Узбекистану з'явилася новинка".

Нові гібриди озимого ріпаку



Нові гібриди ріпаку дають гарний врожай

Правильний вибір посадкового матеріалу – один із найскладніших елементів у сільському господарстві. Але на цьому початковому етапі аграрії повинні попіклуватися і про надійний захист культур. Саме тому компанія BASF розробила для фермерів спеціальні виробничі системи, які поєднують високоякісне насіння і засоби захисту рослин.

Для виробників ріпаку такою зручною та ефективною системою є Clearfield® – це унікальне комбінація гербіциду Нопасаран® і високоврожайних гібридів ріпаку, стійких до цього гербіциду. Таких, наприклад, як ІНВ1166 КЛ та ІНВ1177 КЛ.

Детальніше читайте в аналітичній статті Агро24 "Сильний гравець і зірка: про нові гібриди озимого ріпаку під систему Clearfield®".

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