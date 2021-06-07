Два кроки для власників землі, стійкі яблука і чорні кавуни: найважливіші агроновини тижня

Що треба зробити власникам ділянок напередодні відкриття ринку землі? Коли Україна припинить імпорт молочної продукції? Які особливості нових сортів яблук і кавунів? Ці та інші новини читайте у традиційному огляді тижня Агро24 (31 травня – 6 червня).
1 липня 2021 року в Україні відкриється ринок землі. Напередодні цієї історичної події власникам ділянок варто зробити два важливі кроки – подбати про присвоєння земельній ділянці кадастрового номеру і оформити речові права на земельну ділянку.
Детальніше – у новині Агро24 "Відкриття ринку землі: що треба зробити власникам ділянок напередодні".
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Імпорт "молочки"
Україна може відмовитися від імпорту молочної продукції
Міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко заявив, що Україна може відмовитися від імпорту молочної продукції впродовж 5-річного циклу. Але для цього мають постійно надходити інвестиції в українську молочну галузь.
Коментар міністра у матеріалі "Україна планує припинити імпорт молочної продукції".
Стійкі яблука
Ці яблука спеки не бояться!
Індійський садівник Харіман Шарма вивів новий сорт яблук, який отрима назву HRMN 99. Він вирізняється стійкістю до високих температур, тому буде користуватися попитом у країнах зі спекотним кліматом.
Подробиці читайте в новині "В Індії створили новий сорт яблук: в чому його особливість".
Чорні кавуни
Новий сорт кавунів
Аграрні селекціонери з Узбекистану вивели новий сорт кавуна. Він відрізняється оригінальним чорним кольором, солодким смаком та відсутністю кісточок.
Про інші особливості новинки – в матеріалі "Чорні кавуни: на ринках Узбекистану з'явилася новинка".
Нові гібриди озимого ріпаку
Нові гібриди ріпаку дають гарний врожай
Правильний вибір посадкового матеріалу – один із найскладніших елементів у сільському господарстві. Але на цьому початковому етапі аграрії повинні попіклуватися і про надійний захист культур. Саме тому компанія BASF розробила для фермерів спеціальні виробничі системи, які поєднують високоякісне насіння і засоби захисту рослин.
Для виробників ріпаку такою зручною та ефективною системою є Clearfield® – це унікальне комбінація гербіциду Нопасаран® і високоврожайних гібридів ріпаку, стійких до цього гербіциду. Таких, наприклад, як ІНВ1166 КЛ та ІНВ1177 КЛ.
Детальніше читайте в аналітичній статті Агро24 "Сильний гравець і зірка: про нові гібриди озимого ріпаку під систему Clearfield®".
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