Нюанси земельного податку, посівна під загрозою, дорога картопля: найважливіші агроновини тижня

В Україні вже 100 днів діє ринок землі. Аграрії зіштовхнулися з серйозними проблемами під час посівної. Селекціонер вивів особливий сорт ківі. Українці змущені купляти дорогу картоплю… Ці та інші важливі новини сільського господарства – в огляді тижня Агро24 (4 – 10 жовтня).

Вже минуло 100 днів після відкриття ринку землі в Україні. До цієї дати Міністерство аграрної політики та продовольства оприлюднило основні цифри щодо роботи ринку. Зокрема, за даними відомства, 7 мільйонів українців отримали повноцінне право володіти, розпоряджатися та господарювати на своїй землі.

Скільки за перші 100 днів укладено земельних угод? Якою була середня вартість гектару? Відповіді на ці та інші питання – у матеріалі Агро24 "100 днів ринку землі в Україні: найважливіші цифри".

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Земельний податок: плата і пільги

Всі громадяни України, які володіють рухомим або нерухомим майном, мають сплачувати обов’язкові платежі або податки державі. Зокрема, власники земельних ділянок щороку зобов’язані сплачувати земельний податок, крім випадків, коли вони звільнені від плати за землю.

Про всі тонкощі сплати податку – у блозі "Земельний податок для фізичних осіб: хто і скільки має платити, кому надають пільги".

Проблемна посівна



Українських аграріїв чекають непрості часи / Фото Pixabay

Наступного року фермери на сході України можуть отримати помітно менший врожай. Тамтешні території – вже традиційно зона ризикованого землеробства. Але нині виникло багато додаткових проблем…

Які саме? І що робити аграріям? Читайте в новині "Осіння посівна під загрозою: причина".

Для своїх – дорожче

Цьогоріч Україна експортувала багато картоплі, що не може не тішити. Але склалася дивна ситуація: ціна на цей овоч на внутрішньому ринку значно вища за експортну.

Яка нині вартість картоплі? Куди Україна її найбільше продала? Подробиці у матеріалі "Картопля для українських покупців коштує в 5 разів дорожче, ніж для експорту".

Ківі не боїться морозу

Український селекціонер Генріх Стратон зміг вивести морозостійкий сорт ківі, якому дав назву "Карпат Стратона Валентайн". Новий сорт у сприятливих умовах плодоносить уже на 3 – 4-й рік.

Детальніше про новинку читайте у публікації "Селекціонер з Ужгорода вивів унікальний сорт ківі".

Корисні ресурси для аграріїв

Пандемія коронавірусу та карантин внесли радикальні зміни в наше життя, зокрема, в робочі процеси, які нині активно йдуть в режимі онлайн. В першу чергу, це стосується сфер інформації та комунікації – в мережі відбуваються наради, переговори, консультації, семінари, конференції…

Вже освоїла новий тренд і аграрна галузь, де пошук фахової інформації, спілкування з колегами та експертами відіграють дуже важливу роль. Саме тому провідні аграрні компанії, офіційні структури і персони "пішли в мережу", аби стати ближчими до своїх клієнтів.

До вашої уваги – огляд популярних ресурсів, де можна знайти важливу та необхідну інформацію, а також отримати зворотній зв’язок: "Інформатори та помічники: 5 корисних ресурсів для аграріїв".

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