Підстави припинення договору оренди землі

Українське законодавство передбачає конкретні підстави, через які договір про оренду землі припиняє свою дію.

Читайте також Європейці не зможуть купувати українську землю до закінчення війни

Такі підстави закріплені у статті 31 Закону "Про оренду землі", якою передбачено, що договір оренди припиняється у разі:

закінчення строку, на який його було укладено;

викупу земельної ділянки для суспільних потреб та примусового відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності в порядку, встановленому законом;

поєднання в одній особі власника земельної ділянки та орендаря;

смерті фізичної особи-орендаря, засудження його до позбавлення волі та відмови осіб, зазначених у статті 7 Закону України “Про оренду землі”, від виконання укладеного договору оренди земельної ділянки;

ліквідації юридичної особи-орендаря;

відчуження права оренди земельної ділянки заставодержателем;

набуття права власності на житловий будинок, будівлю або споруду, що розташовані на орендованій іншою особою земельній ділянці;

припинення дії договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства, у тому числі концесійного договору (щодо договорів оренди землі, укладених у рамках такого партнерства/концесії) – інші випадки, передбачені законом (наприклад, припинення договору шляхом його розірвання).

Важливо У законі також зазначено, що перехід права власності на орендовану земельну ділянку до іншої особи (у тому числі в порядку спадкування), реорганізація юридичної особи-орендаря не є підставою для зміни умов або припинення договору, якщо інше не передбачено договором оренди землі.

Водночас, особа, яка набула право власності на земельну ділянку, що перебуває в оренді, протягом одного місяця з дня державної реєстрації права власності на неї зобов'язана повідомити про це орендаря.

Припинення договору оренди шляхом розірвання

Договір оренди землі може бути розірваний за згодою сторін. У такому разі кожна сторона має право вимагати в іншої сторони відшкодування понесених збитків. Розірвання договору оренди землі вчиняється в такій самій формі, як і сам договір.

Розірвання договору в односторонньому порядку не допускається, якщо інше не передбачено законом або самим договором. На вимогу однієї зі сторін договір оренди земельної ділянки може бути достроково розірваний за рішенням суду, в разі:

невиконання сторонами обов'язків,

в разі випадкового знищення чи пошкодження об'єкта оренди, яке істотно перешкоджає передбаченому договором використанню земельної ділянки,

на підставах, визначених Земельним кодексом та іншими законами України.

У разі розірвання договору зобов'язання сторін припиняються. Моментом припинення зобов'язань за договором є досягнення сторонами домовленості про розірвання, якщо інше не встановлено договором чи не обумовлено характером його зміни. Також це може бути момент набрання законної сили рішенням суду про розірвання договору.

Державна реєстрація припинення оренди обов'язкова

Законодавством передбачена обов'язкова державна реєстрація як виникнення, переходу, так і відповідно припинення речових прав на нерухоме майно. Державна реєстрація припинення права оренди здійснюється шляхом внесення відповідних записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Так, відомості про речові права на земельну ділянку, похідні від права власності, що припиняються після завершення строку дії договору оренди містяться в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Відомості зберігаються з дня державної реєстрації набуття речового права до дня закінчення строку дії договору.

Після закінчення строку дії договору державна реєстрація речового права припиняється. Відтак, для припинення права оренди землі у зв'язку з закінченням строку дії договору, заявнику необхідно звернутися з заявою про державну реєстрацію припинення іншого речового права та договором оренди землі.

Розбіжності законодавства при укладанні та розриві договору

Саме договором оренди землі врегульовуються відносини, порядок дій сторін, пов'язаних з припиненням дії договору. Відтак подача інших документів, які були необхідні на стадії реєстрації договору оренди землі до 2013 року чи реєстрації набуття права оренди землі після 2013 року, законодавством не передбачено.

Разом з тим слід звертати увагу на положення договору та законодавство, у редакції, що діяла на момент припинення договору, в частині відносин припинення договору оренди землі і його пролонгації.

У разі, коли передбачається вчинення певних дій сторонами договору чи однією із сторін договору, направлених на припинення орендних відносин, витребувати документ, що підтверджує факт виконання таких умов договору чи вимог законодавства.

Варто зазначити, що факт припинення правовідносин оренди землі засвідчується саме державною реєстрацією в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Останні новини щодо землекористування