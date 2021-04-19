Погода і ціна на продукти, фальсифікат в Україні й космічні ідеї: найважливіші агроновини тижня

Продукти в Україні нині демонструють протилежну динаміку – одні дорожчають, інші дешевшають. Постійною залишається лише проблема фальсифікату, яку ніяк не можуть вирішити… Ці та інші новини Агро24 – у традиційному огляді тижня (12 – 18 квітня).

В Україні набирають обертів весняно-польові роботи. Тому зараз дуже важливе питання: якою буде погода найближчим часом? На жаль, за прогнозами метеорологів, цього тижня на більшості території України триматиметься прохолода та йтимуть дощі.

Зверніть увагу! Ефективний захист і прибавка врожаю: Піктор® – найкращий фунгіцид для ріпаку в період цвітіння

Що здорожчає?

Холодна весна неабияк ускладнює життя фермерів. А також впливає на вартість сільськогосподарської продукції. Зокрема, за прогнозами експертів, ціна на ранні овочі зросте щонайменше на 20%.

Детальніше – в новині Агро24 "Погода вплине на овочеві ціни: якого стрибка чекати".

Що здешевшає?



Соціальні продукти подешевшають

Втім, є й приємна новина для споживачів. Ціни на соціальні продукти останнім часом стабілізувалися, а на деякі з них – навіть знизилися.

Що саме подешевшало і як далі розвиватиметься ситуація? Читайте в матеріалі "Масло, крупи та хліб в Україні подешевшали".

Які продукти підробляють?

Тим часом, Держпродспоживслужба України оприлюднила звіт щодо протидії фальсифікації харчових продуктів у І кварталі 2021 року та назвала продукти-лідери серед фальсифікату.

Перелік продуктів, які найчастіше підробляють в Україні – у новині Агро24 "Фальсифікат-2021: названо продукти-лідери за кількістю підробок".

Як аграріям захистити врожай?



Рослинам комфортно з Абакус®

Головні помічники аграріїв у боротьбі з хворобами рослин – сучасні фунгіциди – препарати широкого спектру дій. Проте навіть серед них є свої беззаперечні лідери – як от потужний та ефективний Абакус®.

Чим вирізняється Абакус® серед конкурентів? Це інноваційний фунгіцид бренду AgCelence®. Він комбіновано діє на рослини: ефективно контролює основні хвороби сої, кукурудзи та зернових (зокрема, хвороби колосу та листя) і створює фізіологічні ефекти – зменшує вплив стресових умов на культуру та направляє її енергію на продукування зерна – це в підсумку збільшує обсяги і якість врожаю.

Детальніше про характеристики та особливості препарату читайте в аналітичній статті "Робота на максимум: як діє інноваційний фунгіцид Абакус®".

Які космічні винаходи допомогли аграріям?



Аграрії користуються космічними технологіями

Минулого тижня, а саме – 12 квітня, ми відзначали 60-річчя польоту першої людини в космос. Тоді Юрій Гагарін зумів побачити Землю з космосу, а науковці згодом розгледіли потенціал космічних винаходів і знайшли їм застосування в агросекторі.

Безпілотні трактори, управління водними ресурсами, світлодіодні системи для теплиць – експерти департаменту BASF Agricultural Solutions зібрали для вас підбірку інновацій "позаземного" походження:

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