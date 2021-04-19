Продукты в Украине сейчас демонстрируют противоположную динамику – одни дорожают, другие дешевеют. Постоянной остается только проблема фальсификата, которую никак не могут решить... Эти и другие новости Агро24 – в традиционном обзоре недели (12 – 18 апреля).

В Украине набирают обороты весенне-полевые работы. Поэтому сейчас очень важный вопрос: какой будет погода в ближайшее время? К сожалению, по прогнозам метеорологов, на этой неделе на большинстве территории Украины будет держаться прохлада и идти дожди.

Обратите внимание! Эффективная защита и прибавка урожая: Пиктор® – лучший фунгицид для рапса в период цветения

Что подорожает?

Холодная весна изрядно усложняет жизнь фермеров. А также влияет на стоимость сельскохозяйственной продукции. В частности, по прогнозам экспертов, цена на ранние овощи вырастет минимум на 20%.

Подробнее – в новости Агро24 "Погода повлияет на овощные цены: какого скачка ждать".

Что подешевеет?

Социальные продукты подешевеют

Впрочем, есть и приятная новость для потребителей. Цены на социальные продукты в последнее время стабилизировались, а на некоторые из них – даже снизились.

Что именно подешевело и как дальше будет развиваться ситуация? Читайте в материале "Масло, крупы и хлеб в Украине подешевели".

Какие продукты подделывают?

Между тем, Госпродпотребслужба Украины обнародовала отчет о противодействии фальсификации пищевых продуктов в I квартале 2021 года и назвала продукты-лидеры среди фальсификата.

Перечень продуктов, которые чаще всего подделывают в Украине – в новости Агро24 "Фальсификат-2021: Названы продукты-лидеры по количеству подделок".

Как аграриям защитить урожай?



Растениям комфортно с Абакус®

Главные помощники аграриев в борьбе с болезнями растений – современные фунгициды – препараты широкого спектра действий. Однако даже среди них есть свои безоговорочные лидеры – как вот мощный и эффективный Абакус®.

Чем выделяется Абакус® среди конкурентов? Это инновационный фунгицид бренда AgCelence®. Он комбинированно действует на растения: эффективно контролирует основные болезни сои, кукурузы и зерновых (в частности, болезни колоса и листьев) и создает физиологические эффекты – уменьшает влияние стрессовых условий на культуру и направляет ее энергию на производство зерна – это в итоге увеличивает объемы и качество урожая.

Подробнее о характеристиках и особенностях препарата читайте в аналитической статье "Работа на максимум: как действует инновационный фунгицид Абакус®".

Какие космические изобретения помогли аграриям?



Аграрии пользуются космическими технологиями

На прошлой неделе, а именно 12 апреля, мы отмечали 60-летие полета первого человека в космос. Тогда Юрий Гагарин сумел увидеть Землю из космоса, а ученые впоследствии разглядели потенциал космических изобретений и нашли им применение в агросекторе.

Беспилотные тракторы, управления водными ресурсами, светодиодные системы для теплиц – эксперты департамента BASF Agricultural Solutions собрали для вас подборку инноваций "внеземного" происхождения:

Интересные статьи на Агро24 – рекомендуем!