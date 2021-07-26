В Україні триває активна фаза збору урожаю. Більше того – останніми днями аграрії включили форсаж. Причина – несприятливі погодні умови.

Сухість покращує якість пшениці, але є небезпека, що через спеку знизиться вологість та врожайність зерна. Саме тому аграрії поспішають.

Детальніше – в матеріалі Агро24 "В Україні збирають врожай у прискореному режимі: причини".

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Ціна на землю в Україні



Ринок землі у дії

Тим часом, на ринку землі набирає оберти процес куплі-продажу. При цьому в різних регіонах України ціна гектарів суттєво відрізняється. На середину липня-2021 найвища середня вартість за гектар у Черкаській області, найнижча – у Львівський.

Про різницю вартості ділянок – у новині "Ціна землі в Україні: де найвища і найнижча".

Цукровий провал

Україна у першому півріччі 2021 року експортувала лише 2,2 тисячі тонн бурякового цукру, що істотно поступається показнику аналогічного періоду-2020 – 62,8 тисяч тонн.

Чому виникла така криза? Які країни продовжують купляти у нас цукор? Читайте в новині "Експортний провал: Україна скоротила продажі цукру в 30 разів".

Готуємося до подорожчання



Продукти дорожчають

Ще одна не дуже втішна інформація: експерти Євростату попереджають українців, що восени, скоріше за все, відбудеться різке підвищення цін на продукти.

На сьогодні ж Україна – серед європейських "середняків" щодо продуктових цін. А хто лідери і аутсайдери?

Найнижчі ціни на продукти на даний момент у Румунії (66% від середнього рівня у ЄС), Польщі (68%) й Угорщині (80%). Найменш привабливі ціни для покупців у Данії (129%), Люксембурзі (126%) та Австрії (125%).

Більше показових цифр знайдете тут: "Цінові баталії: де в Європі найдешевші та найдорожчі продукти та чого чекати українцям".

Найдорожча ягода дешевшає

Втім, минулого тижня були й позитивні новини. Зокрема, найдорожча ягода – лохина стала доступнішою для українців. Сезон тільки стартував, а ціна ягоди вже пішла донизу, зменшившись більш як удвічі – до 200 гривень за кілограм.

Подробиці у новині "Лохина суттєво впала в ціні: "винуватцем" став хороший урожай".

Ставка на сою



Соя – стратегічна культура для України

Вирощування сої у сучасному світі – перспективна справа, адже зі зростанням кількості людей на планеті збільшується також потреба у білково-олійній сировині, яка міститься саме у сої.

Але щороку перед аграріями постає завдання: як забезпечити високу врожайність сої. Успіх у цій справі залежить від багатьох показників, втім найважливіші – насіння, ґрунт, частота висіву, добриво та захист культури.

Про кожен з цих елементів читайте в аналітичній статті Агро24 "5 факторів високої врожайності сої".

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