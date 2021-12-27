Рекорд України, дорогі овочі, медові помідори і багато пива: найважливіші агроновини тижня

Як Україні вдалося встановити історичний аграрний рекорд? Чому овочі подорожчали, а цитрусові подешевшали? Що думають новатори агробізнесу про продукцію BASF? Відповіді на ці та інші питання – в огляді тижня Агро24 (20 – 26 грудня).

Цьогоріч Україна встановила рекорд зі збору зернових, зернобобових та олійних культур – понад 106 мільйонів тонн. Міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко назвав це досягнення "безпрецедентним" і "абсолютним максимумом за всю історію держави".

Чому вдалося встановити рекорд? Які показники по культурам? Читайте в новині "Абсолютний максимум: Україна зібрала рекордний врожай".

Зверніть увагу! Під 0,01%: в Україні вперше стартує вексельна програма для аграріїв на купівлю продукції BASF

Дорогий борщ

Борщовий набір в Україні подорожчав порівняно з минулим роком одразу в 2,6 рази. Головні причини – інфляція та несприятливі погодні умови для вирощування овочів. Крім того, здорожчали складові виробництва – електроенергія, добрива, засоби захисту рослин, паливно-мастильні матеріали…

Детальніше – у матеріалі Агро24 "Дорогі овочі: на скільки і чому виросла ціна".

В той же час, є й приємна новина – "Цитрусові почали дешевшати: святковий сезон розпочався".

Пивний рекод



Українці люблять пиво / Фото Pixabay

Пиво – найпопулярніший слабоалкогольний напій. Та все ж – хто б міг подумати! У листопаді-2021 Україна імпортувала на 68% (!) більше пива, ніж за аналогічний період минулого року. Такого великого стрибка раніше не фіксували!

Яка країна стала найбільшим постачальником хмільного напою в Україну? Ви будете здивовані! Дивіться тут: "Україна побила рекорд імпорту пива".

Україна – мійний горішок

Україна має традиційно високі показники експорту волоського горіха. Цьогоріч сума продажів склала 98,6 мільйона доларів. Але це на 20% менше, ніж було минулого року.

Чому так сталося? Яка країна – головний експорту горіхів з України? Читайте у новині "Дохід від експорту волоських горіхів суттєво знизився: яка причина".

А хочеш із медом?

Селекціонери знову здивували – вивели новий сорт помідорів черрі зі смаком… меду! Він отримав показову назву – Honeycomb.

Про характеристики і особливості "медового томату" – у матеріалі "Помідори зі смаком меду: як вирощувати унікальний овоч".

Новаторський погляд

У Києві відбулася зустріч "Клубу новаторів агробізнесу". Учасники поділилися досвідом про застосування продуктів BASF і отримали рекомендації спеціалістів щодо їхнього використання.

– це платформа, де прогресивні та досвідчені агровиробники мають можливість обміну досвідом, знайомства з новими технологіями і продуктами та обговорення їх ефективного застосування для розвитку бізнесу.Діяльність клубу спрямована на подальший поступальний розвиток сільськогосподарського виробництва, широкого впровадження передових технологічних рішень та інноваційних продуктів на вітчизняному ринку.

Хто входить до "Клубу новаторів агробізнесу"? Що кажуть учасники клубу про продукцію BASF? Читайте в аналітичній статті "Новатори агробізнесу оцінили продукти BASF".