Рідкісну струмкову форель запустили в Прут
Джерело:Мінагрополітики
Майже 67 тисяч мальків рідкісної струмкової форелі зарибили у річку Прут.
Державне агентство меліорації та рибного господарства України повідомило приємну новину: 30 серпня у річку Прут поблизу міста Вижниця та села Дубівці Чернівецької області випущено близько 67 тисяч екземплярів молоді струмкової форелі із середньою наважкою 3,15 грамів.
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Виростив рідкісний посадковий матеріал і надав для випуску Рибоводний форелевей завод "Лопушно". Всі процедури відбулися за державні кошти.
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