После открытия рынка земли (1 июля 2021 года) в Украине провели уже несколько сотен земельных сделок. Этих операций по купле-продаже пока мало для серьезного анализа о создании рыночной цены на землю. Но первые ситуативные выводы уже можно делать.

Читайте на Агро24 – "Где в Украине самая дешевая и самая дорогая земля".

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Рекордный герб Украины

8 июля на Бориспольщине зарегистрировали новый национальный рекорд – самый большой герб Украины на поле, созданный с помощью инновационных технологий.

Символ нашего государства раскинулся на поле площадью 60 000 квадратных метров. Как отметили инициаторы проекта, благодаря современным агротехнологиям любое поле можно превратить в произведение искусства.

Подробности в материале "Самый большой полевой герб: в Украине зарегистрировали уникальный рекорд".

Что ждет украинцев в Польше?



Вакансии для украинцев в ​​Польше

Украинские заробитчане имеют хороший авторитет на аграрном рынке Польши. Еще год назад местные фермеры заявляли: если украинцам закроют границы из-за карантина, то польское сельское хозяйство будет иметь огромные убытки.

Но в последнее время аграрный сектор начал терять свои позиции на польском рынке вакансий работников из Украины. Почему? Какие зарплаты сейчас предлагают нашим землякам? Подробнее в материале Агро24 "Работа в Польше: сколько вакансий и какие зарплаты в аграрном секторе".

Виноград для Украины

Отечественные селекционеры из Института виноградарства и виноделия им. В.Е.Таирова в Одесской области провели первые скрещивания и получили первые сорта собственной селекции.

Выведенные новые сорта винограда стали аналогами классических распространенных сортов, но более выносливыми и приспособленными к условиям Северного Причерноморья.

Подробности в новости "Ученые вывели новые сорта винограда, специально приспособленные к украинским условиям".

Здоровая еда – из отходов!

Испанские ученые создали производство, которое позволяет получать белок из сельскохозяйственных остатков. Исследователи стартапа MOA Foodtech нашли метод, который позволяет с помощью искусственного интеллекта производство белка путем ферментации побочных и пищевых отходов.

Как это может помочь человечеству? Читайте в материале "Белок из пива и картофеля: впечатляющий прорыв ученых".

40 лет на защите



Сое нужен надежный защитник

Уже более 40 лет гербицид Базагран® используют фермеры по всему миру. И за этот период его популярность не уменьшается, ведь это – мягкий, эффективный и гибкий инструмент для защиты сои от сорняков.

Подробнее об уникальном препарате читайте в аналитической статье Агро24 "Выращивай и расти: как получить максимальную эффективность с гербицидом Базагран®"

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