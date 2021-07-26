Ускоренный сбор урожая и резкие изменения цен на продукты: важнейшие агроновости недели

Украинские аграрии начали форсированный сбор урожая. Цена на землю в Украине существенно отличается в регионах. Сахарный "провал" и продуктовый "взлет". Об этом, а также о других важных новостях сельского хозяйства читайте в традиционном обзоре недели Агро24 (19 – 25 июля).

В Украине продолжается активная фаза сбора урожая. Более того – в последние дни аграрии включили форсаж. Причина – неблагоприятные погодные условия.

Сухость улучшает качество пшеницы, но есть опасность, что из-за жары снизится влажность и урожайность зерна. Именно поэтому аграрии спешат.

Подробнее – в материале Агро24 "В Украине собирают урожай в ускоренном режиме: причины".

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Цена на землю в Украине



Рынок земли в действии

Между тем, на рынке земли набирает обороты процесс купли-продажи. При этом в разных регионах Украины цена гектаров существенно отличается. На середину июля-2021 самая высокая средняя стоимость за гектар в Черкасской области, самая низкая – во Львовский.

О разнице стоимости участков – в новости "Цена земли в Украине: где самая высокая и самая низкая".

Сахарный провал

Украина в первом полугодии 2021 года экспортировала лишь 2,2 тысячи тонн свекловичного сахара, что существенно уступает показателю аналогичного периода-2020 – 62,8 тысяч тонн.

Почему возник такой кризис? Какие страны продолжают покупать у нас сахар? Читайте в новости "Экспортный провал: Украина сократила продажи сахара в 30 раз".

Готовимся к подорожанию



Продукты дорожают

Еще одна не очень радостная информация: эксперты Евростата предупреждают украинцев, что осенью, скорее всего, произойдет резкое повышение цен на продукты.

На сегодня же Украина – среди европейских "середняков" относительно продуктовых цен. А кто лидеры и аутсайдеры?

Самые низкие цены на продукты на данный момент в Румынии (66% от среднего уровня в ЕС), Польше (68%) и Венгрии (80%). Наименее привлекательные цены для покупателей в Дании (129%), Люксембурге (126%) и Австрии (125%).

Больше показательных цифр найдете здесь: "Ценовые баталии: где в Европе самые дешевые и дорогие продукты и чего ждать украинцам".

Самая дорогая ягода дешевеет

Впрочем, на прошлой неделе были и позитивные новости. В частности, самая дорогая ягода – голубика стала доступнее для украинцев. Сезон только стартовал, а цена ягоды уже пошла вниз, уменьшившись более чем вдвое – до 200 гривен за килограмм.

Подробности в новости "Голубика существенно упала в цене: "виновником" стал хороший урожай".

Ставка на сою



Соя – стратегическая культура для Украины

Выращивание сои в современном мире – перспективное дело, ведь с ростом количества людей на планете увеличивается также потребность в белково-масляном сырье, которое содержится именно в сое.

Но каждый год перед аграриями встает задача: как обеспечить высокую урожайность сои. Успех в этом деле зависит от многих показателей, Впрочем самые важные – семена, почва, частота высева, удобрение и защита культуры.

О каждом из этих элементов читайте в аналитической статье Агро24 "5 факторов высокой урожайности сои".

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